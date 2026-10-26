"Ukrao mi je dečka": Glumica potkačila Rikija Martina, on progovorio o navodnoj vezi

Priča o navodnoj vezi Rikija Martina i Eduarda Verastegija pojavila se još prije više od dvije decenije, a nedavno ju je ponovo pokrenula meksička novinarka Ana Marija Alvarado

Izvor: Instagram printscreen / ricky_martin

Riki Martin se prvi put nakon više od 20 godina osvrnuo na glasine da je bio u vezi sa meksičkim glumcem Eduardom Verastegijem.

Verastegi je meksički glumac, producent i bivši pjevač, poznat po ulogama u telenovelama i filmovima poput "Bella" i "Sound of Freedom". Posljednjih godina poznat je i po svom konzervativnom političkom aktivizmu.

Sada se Riki Martin na društvenim mrežama osvrnuo na glasine o njihovoj navodnoj vezi i jasno poručio da između njih nikada nije bilo ničega osim poslovne saradnje, piše "Hola!".

"Smijem se jer šta mi drugo preostaje. Samo da razjasnimo, nikad nisam vidio Eduardovog 'p***ja' niti bilo šta drugo", poručio je pjevač.

Iskoristio je priliku i za promociju nove pjesme "Pikito pikito", koju je snimio sa brazilskim muzičarem Pedrom Sampajom, pa je pratioce pozvao da pogledaju njihov spot. Njegova objava uslijedila je nekoliko dana nakon što je i Verastegi ponovo odbacio glasine o njihovoj navodnoj vezi.

Riki Martin nova pesma Izvor: YouTube/Ricky Martin

Priča o navodnoj vezi Rikija Martina i Eduarda Verastegija pojavila se još prije više od dvije decenije, a nedavno ju je ponovo pokrenula meksička novinarka Ana Marija Alvarado. Prema njenim riječima, sve je počelo devedesetih godina, kada je Verastegi bio u vezi sa glumicom Araseli Arambulom. Njih dvoje su se upoznali na snimanju telenovele "Soñadoras" u kojoj su glumili ljubavni par, a navodno su se zaljubili i van seta.

Alvarado tvrdi da je jednom prilikom sa Arambulom i novinarom Fabijanom Lavaleom bila na koncertu Rikija Martina u Meksiko Sitiju. Tamo je, kako kaže, glumica izgovorila rečenicu koju nije zaboravila.

"A kad samo pomislim da mi je onaj tip koji tamo gore pjeva ukrao dečka", navodno je rekla Arambula, misleći na Rikija Martina.

Novinarka je tu priču nedavno ispričala u emisiji "Sale el Sol". Dodala je da se Arambula možda više i ne sjeća tog razgovora jer je prošlo više od 20 godina, ali ona tvrdi da se sve odigralo upravo tako.

"Istina je, ja sam to doživjela. On kaže da je to laž, ali ja sam bila tamo", poručila je Alvarado.

O glasinama se nedavno oglasio i Eduardo Verastegi, koga su novinari ponovo pitali o navodnoj izjavi njegove bivše devojke. Glumac je najprije govorio o odnosu sa Araseli Arambulom istakavši da su i danas u dobrim odnosima.

"Ona mi je prijateljica, poznajemo se gotovo 30 godina. Poznajem njenu porodicu, ona poznaje moju i jako smo dobri prijatelji. Kao i sa mnogim kolegama sa kojima radim već tri decenije, i dalje smo u kontaktu. Araseli jako volim, divna je žena kojoj se divim", rekao je.

Ipak, kada su ga pitali da li je Arambula zaista izjavila da joj je Riki Martin "ukrao dečka", bio je znatno direktniji.

"Ne, ona to nikada nije rekla niti potvrdila, prije svega zato što je to laž, a svi vi to znate. Već me 20 godina pitate isto. Budite malo kreativniji, pitajte me nešto drugo, može?", odgovorio je.

Novinari su ga pitali i da li mu smetaju nagađanja o njegovoj seksualnoj orijentaciji.

"Ne, nimalo. Znam ko sam. Kad bih se stalno brinuo o tome šta drugi misle o meni... Ja sam to što jesam, baš kao što i vi znate ko ste. To vam daje sigurnost u sebe, svoja uvjerenja i ono za šta se zalažete", zaključio je Verastegi.

(Kurir/MONDO)