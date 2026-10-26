"Gastoz i Anđela su još uvijek zajedno": Nove tvrdnje tresu Bijelu kuću, a Marinković je dodatno uzburkao javnost

Tokom burne večeri u rijalitiju "Elita 10", Anđela Đuričić i Filip Car suočili su se sa ljubomorom i teškim optužbama..

Izvor: Instagram/andjeladjuricic

Tokom burne večeri nominacija u rijalitiju "Elita 10", ukućani su birali između Anđele Đuričić i Filipa Cara, a pored žestokih sukoba, ljubomornih scena i teških optužbi, donijeta je i konačna odluka o tome ko se bori za ostanak u Bijeloj kući.

Tokom večeri, takmičari su iznosili stavove o Anđeli Đuričić i Filipu Caru. Stefan Karić je ocijenio da se Anđela promijenila otkako se vratila sa operacije, istakavši da je na početku sezone djelovala opuštenije dok se Car nije odvojio od nje. Filip Car je uzvratio tvrdnjama da Anđela "igra rijaliti" i postavio pitanje zašto nije uzela poklone i zašto mu je ranije predlagala da legne sa njom u krevet.

"Mislim da ste Gastoz i ti još uvijek zajedno"

Dodatnu buru izazvao je Mateja Matijević, koji je izneo sumnju da su Anđela i Gastoz još uvijek zajedno. Mateja je naveo da mu nije logično što bivši dečko šalje poruke poput "Mršo moj" i postavio pitanje zašto bi Anđela pozdravljala Gastozove prijatelje i govorila da će biti zajedno nakon rijalitija ukoliko su zaista raskinuli.

"Fali ti prirodnost koju si imala na početku ove sezone. Rekao sam da imaš toplinu u očima, sad si ponovo robotizoana. Razmisliš dobro prije svakog poteza i od svakog odnosa znaš šta ćeš da dobiješ. Ja možda da sam konkurent za pobjedu možda bih i razmišljao šta je najbolje da uradim da odnesem 100.000 eura. Ja mislim da ste Gastoz i ti i dalje zajedno jer mi nije normalno da bivši dečko šalje "Mršo moj" jer si onda moj i to je gomila nelogičnosti. Ako ste završili što bi pozdravljala ekipu i govorila da ćete biti zajedno kad izađete? To su njegovi prijatelji", govorio je Mateja.

Ljubomorni ispadi i raskrinkavanje odnosa

Miljana Kulić je tokom svog izlaganja poručila da joj je Filip Car bio zanimljiv sve dok nije uplovio u romansu sa Aneli Ahmić, dodavši da je on frustriran zbog tog odnosa i optuživši ga da iznosi neistine o novcu i čuvanju njenog sina.

Posebnu pažnju privukla je sama Aneli Ahmić, koja je u naletu ljubomore oštro napala i Cara i Anđelu, nominovavši Đuričićevu. Aneli je otvoreno priznala da je ljubomorna i posesivna i da smatra da je Car dao Anđeli oružje u ruke. U raspravu se uključio i Marko Janjušević Janjuš, upozorivši Cara na komplikacije koje donosi veza sa Aneli, podsjećajući ga na njen odnos sa Asminom Durdžićem i naglasivši da su njih dvoje u konstantnim sukobima.

Izvor: Blic / MONDO