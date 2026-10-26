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Ksenija Pajčin svoj najveći hit posvetila fudbaleru: Ludo volela osam godina starijeg, a viđali su se tajno

Ksenija Pajčin svoj najveći hit posvetila fudbaleru: Ludo volela osam godina starijeg, a viđali su se tajno

Autor Ana Živančević
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Ksenija Pajčin je u pesmi "Sviđa mi se on" izrazila svoju ljubav prema Peđi Mijatoviću.

Ksenija Pajčin svoj najveći hit posvetila fudbaleru: Ludo volela osam godina starijeg, a viđali su s Izvor: Youtube/printscreen/Xenia Pajčin

Tragično nastradala pevačica Ksenija Pajčin u svojoj muzičkoj karijeri imala je mnogobrojne hitove u kojima su uživale pretežno mlađe generacije tokom devedesetih i dvehiljaditih godina. Jedna od pesama koja se izdvojila svakao je i pesma "Sviđa mi se on" koju je atraktivna pevačica pre skoro dvadeset godina posvetila svojoj velikoj tadašnjoj ljubavi.

Poslušajte pesmu:

Ksenija Pajcin - svidja mi se on.avi
Izvor: YouTube

Pajčinova je, kako se tada pisalo, bila ludo zaljubljena u poznatog srpskog fudbalera sa kojim je imala strastvenu romansu, a svoja osećanja nije želela da krije, već ih je pretočila u pesmu "Sviđa mi se on" za koju je snimila i spot. Te 1997. godine ona je svima jasno stavila do znanja o kome se radi i kakva su njena osećanja.

Evo kako je Ksenija nekada izgledala:

"Sviđa mi se on, tu više nema priče, više ništa nije kao pre, sanjam oblake i svi na njega liče - ja stvarno ne znam šta mi je. Noću kada zvezde sjaje na njega mislim ja...", peva Ksenija u svom velikom hitu, dok kadrovi iza nje otkrivaju identitet uspešnog sportiste.

Naime, reč je o Predragu Peđi Mijatoviću, jednoj od najvećih ljubavi lepe pevačice..

Ksenija je baš njemu posvetila ovu pesmu, što je dokazala i zanimljivim video-spotom.

Za njene emocije znali su svi, što se i devetnaest godina kasnije vidi u komentarima ispod spota na Jutjubu - mnogi Ksenijini fanovi prisetili su se da je ona tada bila zaljubljena u Mijatovića.

Izvor: Espreso / MONDO

Tagovi

ksenija pajčin

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