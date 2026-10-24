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Skandal u Splitu: Policija u Hrvatskoj prekinula koncert čuvenog rok benda, pa ih privela

Skandal u Splitu: Policija u Hrvatskoj prekinula koncert čuvenog rok benda, pa ih privela

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Iz splitske policije su naveli da su sinoć oko 23.30 časova obavili provjeru u ugostiteljskom objektu.

Policija u Hrvatskoj prekinula koncert čuvenog rok benda, pa ih privela Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Splitska policija prekinula je koncert beogradskog "tribjut" benda EKV Krug u splitskom baru "BackBar Plan B" nakon dojave da muzičari nastupaju bez potrebnih potvrdi o prijavi rada stranih držaljana, a članovi benda potom su odvedeni u policijsku stanicu "radi daljeg postupanja", prenose danas hrvatski mediji.

Iz splitske policije su naveli da su sinoć oko 23.30 časova obavili provjeru u ugostiteljskom objektu nakon što su dobili informaciju da se tamo održava muzički nastup bez potrebne dokumentacije.

Članovi sastava završili u stanici

"Provjerom je utvrđeno da četiri člana muzičkog sastava nastupaju bez navedenih potvrda, zbog čega je nastup prekinut. Članovi sastava nisu privedeni, nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku stanicu radi daljeg postupanja prema odredbama Zakona o strancima, što su i učinili", rekli su iz policije za Dalmatinski portal.

Prekid koncerta potvrdili su i iz BackBara Plan B, objasnivši da je do toga došlo zbog nedostatka potrebnih dozvola. Istakli su da je riječ o proceduralnoj grešci, kao i da su se do posljednjeg trenutka nadali da će dokumentacija ipak stići, izvinivši se svim posjetiocima zbog neugodnosti.

EKV Krug je beogradski tribjut bend, osnovan 2006. godine, koji izvodi pjesme rok-grupe Ekatarina Velika, a čine ga i bivši članovi originalne postave, među kojima su bubnjar Marko Milivojević i basista Dragiša Uskoković.

(Mondo)

Tagovi

Hrvatska rok bend hapšenje EKV

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