"I tata bi, sine": Otkrivena tajna čuvene replike, režiser nije hteo da čuje za nju, a evo zašto je snimljena

Replika "I tata bi, sine" iz filma "Ko to tamo peva" nije bila planirana.

Izvor: Youtube/printscreen/OldClassicGamer

Kultni film "Ko to tamo peva" decenijama važi za remek-delo domaće kinematografije, a replike iz ovog ostvarenja odavno su ušle u svakodnevni govor. Ipak, malo je poznato da su neki od najupečatljivijih detalja nastali potpuno neplanirano, pod spletom neverovatnih okolnosti.

Jedna od najpoznatijih rečenica jugoslovenskog filma, čuveno "I tata bi, sine", koju izgovara neponovljivi Pavle Vuisić, uopšte nije bila predviđena u početnoj verziji scenarija. Zapravo, u celoj priči u startu nije postojala nikakva ljubavna linija.

Ko to tamo peva Izvor: YouTube

Preokret je napravio direktor fotografije Božidar Bota Nikolić. Radeći u to vreme na komediji "Kakav deda, takav unuk", koja je punila bioskopske sale, primetio je da publika najjače reaguje na ljubav i strast.

Iako su reditelj Slobodan Šijan i scenarista Dušan Kovačević u prvi mah odbili njegov predlog, Nikolić je uspeo da ubedi Kovačevića da u priču ubaci malo romantike. Tako su naknadno osmišljeni likovi mladenaca koje su odigrali Neda Arnerić i Slavko Štimac, a sa njima je nastala i antologijska scena u šumi.

Zanimljivo je da je uloga šlager pevača, bila najpre ponuđena Ljubiši Samardžiću koji ju je iz nepoznatog razloga odbio.

Milena naterala ga Gagu da prihvati ulogu

"Ulogu pevača šlagera sam u prvoj podeli namenio Ljubiši Samardžiću, ali ju je on, iz meni nepoznatog razloga, odbio. Gaga Nikolić ju je prihvatio u poslednjem trenutku i odlično mu je legla."

Čak se i Gaga dvoumio oko uloge. Naime, Milena Dravić, koja je sa Draganom u braku provela 45 godina, nikada se nije mešala u odabir njegovih uloga, ali je ostalo upamćeno kao zanimljiv detalj da je uz njenu podršku prihvatio, ispostaviće se, svoju legendarnu ulogu u filmu "Ko to tamo peva".

"Ne znam tačno ni zašto ni kako, al’ bio je nekako indisponiran u to vreme kad je dobio tekst pa ga je isprva odbio. Uzmem ja tekst, pa radi se o Dušku Kovačeviću... on ne omanjuje… I kad sam pročitala, kažem: 'Dragane, javljaj se ekipi, uzmi ovu ulogu, videćeš, biće ti važna'... A on je potom ubrzo na pravi način sagledao i svoju ulogu i kompletan scenario", pričala je ona.