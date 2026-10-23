Pjevačica Katarina Grujić nahvalila stariju koleginicu Cecu Ražnatović, čije je pjesme pjevala i tokom takmičenja u Zvezdama Granda.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Od kako je stala na binu muzičkog takmičenja Zvezde Granda, Katarinu Grujić porede sa Svetlanom Ceceom Ražnatović.

Pjevala je njene pjesme na takmičenju, obe imaju "hrapav" glas, što je mnogima bilo dovoljno da stvore ovu vezu između dvije pjevačice, a Kaću čak i optuže da pokušava da je kopira.

Katarina je ranije izjavila da joj ne smeta kada je porede "sa najboljom na estradi", ali oštro demantovala navode da je kopira. Sada je za Mondo otkrila da obožava sve njene pjesme i da se tokom godina "u svakoj od njih pronašla".

Vidi opis "Niko ne može da pjeva kao Ceca": Godinama je poredili sa Ražnatovićkom, sad svima zapušila usta (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 11 / 11

"Kažu da imamo sličnu tu boju glasa, naravno, niko ne može da pjeva kao Ceca, ali da kažeš da, imamo sličnu boju glasa i leže mi njene pjesme. Privatno ih jako volim, mnogo pjesama sam doživela i pronašla se u njima", rekla je Kaća, a potom dodala:

"Njena diskografija je najveća, od prve do poslednje pjesme ima hitove. Bez Cece nema ništa".

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