Bivši smuvao Maju Ognjenović, a evo ko njoj pravi društvo: Marija uhvaćena na koncertu, snuždila se zbog pjesme? (Video)

Pjevačica Marija Mikić večeras prisustvuje koncertu Katarine Grujić u MTS dvorani

Izvor: MONDO

Pjevačica Katarina Grujić večeras održava prvi solistički koncert u Beogradu, a u krcatoj MTS dvorani podršku joj pružaju suprug Marko Gobeljić i brojne kolege.

Na Kaćin koncert su došli Uroš Živković, Tamara Milutinović, Zorica Brunclik i Kemiš, Bojana Lazić... ali i pjevačica koja je poslednjih mjeseci bila u centru pažnje zbog bivšeg muža - Marija Mikić.

Mondo je usnimio Mariju, koja je na koncert došla sa rođenom sestrom, a dok je Kaća pjevala pjesmu "Nijedna kao ja", djelovala je snuždeno i gledala oko sebe.

Pogledajte:

Pogledajte 00:08 Marija Mikić na koncertu Kaće Grujic: Snuždena tokom pesme “Nijedna kao ja” Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Obrisao sve slike sa Instagrama

Danima unazad javnost ne prestaje da bruji o vezi Maje Ognjenović i Jovana Pantića. Par se ovim povodom i dalje nije oglašavao, a on je sada napravio neočekivani potez.

Jovan Pantić je postao poznat javnosti nakon što je stupio u brak sa pevačicom Marijom Mikić. On je biznismen koji je godinama unazad veoma aktivan na društvenim mrežama. Međutim, sada je odlučio da skoro sve fotografije obriše sa svog Instagram naloga.