Bivši smuvao Maju Ognjenović, a evo ko njoj pravi društvo: Marija uhvaćena na koncertu, snuždila se zbog pjesme? (Video)

Pjevačica Marija Mikić večeras prisustvuje koncertu Katarine Grujić u MTS dvorani
Pjevačica Katarina Grujić večeras održava prvi solistički koncert u Beogradu, a u krcatoj MTS dvorani podršku joj pružaju suprug Marko Gobeljić i brojne kolege.
Na Kaćin koncert su došli Uroš Živković, Tamara Milutinović, Zorica Brunclik i Kemiš, Bojana Lazić... ali i pjevačica koja je poslednjih mjeseci bila u centru pažnje zbog bivšeg muža - Marija Mikić.
Mondo je usnimio Mariju, koja je na koncert došla sa rođenom sestrom, a dok je Kaća pjevala pjesmu "Nijedna kao ja", djelovala je snuždeno i gledala oko sebe.
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Obrisao sve slike sa Instagrama
Danima unazad javnost ne prestaje da bruji o vezi Maje Ognjenović i Jovana Pantića. Par se ovim povodom i dalje nije oglašavao, a on je sada napravio neočekivani potez.
Jovan Pantić je postao poznat javnosti nakon što je stupio u brak sa pevačicom Marijom Mikić. On je biznismen koji je godinama unazad veoma aktivan na društvenim mrežama. Međutim, sada je odlučio da skoro sve fotografije obriše sa svog Instagram naloga.
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