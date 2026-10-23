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Bivši smuvao Maju Ognjenović, a evo ko njoj pravi društvo: Marija uhvaćena na koncertu, snuždila se zbog pjesme? (Video)

Bivši smuvao Maju Ognjenović, a evo ko njoj pravi društvo: Marija uhvaćena na koncertu, snuždila se zbog pjesme? (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Jovana Milićević
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Pjevačica Marija Mikić večeras prisustvuje koncertu Katarine Grujić u MTS dvorani

Bivši smuvao Maju Ognjenović, a evo ko njoj pravi društvo Izvor: MONDO

Pjevačica Katarina Grujić večeras održava prvi solistički koncert u Beogradu, a u krcatoj MTS dvorani podršku joj pružaju suprug Marko Gobeljić i brojne kolege.

Na Kaćin koncert su došli Uroš Živković, Tamara Milutinović, Zorica Brunclik i Kemiš, Bojana Lazić... ali i pjevačica koja je poslednjih mjeseci bila u centru pažnje zbog bivšeg muža - Marija Mikić.

Mondo je usnimio Mariju, koja je na koncert došla sa rođenom sestrom, a dok je Kaća pjevala pjesmu "Nijedna kao ja", djelovala je snuždeno i gledala oko sebe.

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Marija Mikić na koncertu Kaće Grujic: Snuždena tokom pesme “Nijedna kao ja”
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

 Obrisao sve slike sa Instagrama

Danima unazad javnost ne prestaje da bruji o vezi Maje Ognjenović i Jovana Pantića. Par se ovim povodom i dalje nije oglašavao, a on je sada napravio neočekivani potez.

Jovan Pantić je postao poznat javnosti nakon što je stupio u brak sa pevačicom Marijom Mikić. On je biznismen koji je godinama unazad veoma aktivan na društvenim mrežama. Međutim, sada je odlučio da skoro sve fotografije obriše sa svog Instagram naloga.

Tagovi

marija mikić Maja Ognjenović

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