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Kaća Grujić završila na infuziji pred koncert: Pjevačica prošla kroz dramu, pa otkrila ime specijalne gošće (Video)

Kaća Grujić završila na infuziji pred koncert: Pjevačica prošla kroz dramu, pa otkrila ime specijalne gošće (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Jovana Milićević
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Pjevačica Katarina Grujić pred Mondo kamerama tik pred početak prvog solističkog koncerta

Kaća Grujić završila na infuziji pred koncert Izvor: MONDO

Pjevačica Katarina Grujić će večeras, prvi put u petnaestogodišnjoj karijeri, održati svoj solistički koncert.

Kaći podršku večeras pružaju brojne kolege, ali i suprug Marko Gobeljić, koji je prvi stigao u MTS dvoranu s njihovom ćerkicom Katjom.

Katarina je pred koncert pričala o tremi pred Mondo kamerama, ali i priznala da je danas završila na infuziji.

"Bilo je naporno danas na probi sa orkestrom, sa igračima, presvlačenje... mjerenje na štopericu. Čak sam stigla i infuziju da primim maloprije", rekla je pjevačica.

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Kaća Grujić tik pred koncert završila na infuziji: Pevačica otkrila kako su protekle pripreme
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Nakon drame koju je prebrodila, Katarina je otkrila i da će večeras na binu s njom stati i najvažnija gošća koju "ubeđuje već mjesec dana" - njena ćerka:

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“Ubeđujem je već mesec dana”: Ćerka Kaće Grujić se već uhvatila mikrofona, večeras ona glavni gost na koncertu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Pjevačica je priznala da, uprkos činjenici da je ovo njen prvi koncert pred beogradskom publikom, nema tremu.

"Ne znam da li je to normalno",iskreno je prokomentarisala.

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00:16
“Ne znam da li je to normalno”: Kaća Grujić o emocijama pred prvi solistički koncert
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

Katarina Grujić

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