Kaća Grujić završila na infuziji pred koncert: Pjevačica prošla kroz dramu, pa otkrila ime specijalne gošće (Video)

Pjevačica Katarina Grujić pred Mondo kamerama tik pred početak prvog solističkog koncerta
Pjevačica Katarina Grujić će večeras, prvi put u petnaestogodišnjoj karijeri, održati svoj solistički koncert.
Kaći podršku večeras pružaju brojne kolege, ali i suprug Marko Gobeljić, koji je prvi stigao u MTS dvoranu s njihovom ćerkicom Katjom.
Katarina je pred koncert pričala o tremi pred Mondo kamerama, ali i priznala da je danas završila na infuziji.
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"Bilo je naporno danas na probi sa orkestrom, sa igračima, presvlačenje... mjerenje na štopericu. Čak sam stigla i infuziju da primim maloprije", rekla je pjevačica.
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Nakon drame koju je prebrodila, Katarina je otkrila i da će večeras na binu s njom stati i najvažnija gošća koju "ubeđuje već mjesec dana" - njena ćerka:
Pjevačica je priznala da, uprkos činjenici da je ovo njen prvi koncert pred beogradskom publikom, nema tremu.
"Ne znam da li je to normalno",iskreno je prokomentarisala.
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