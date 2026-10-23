Klinka opet provocira na mrežama: Isprozivala rijaliti zvijezdu zbog izgleda, ona odmah uzvratila snimkom (Video)

Nort Vest, ćerka Kim Kardašijan i Kanijea Vesta se za Noć vještica transformisala u Natali Nan

Izvor: Instagram

Trinaestogodišnja Nort Vest, objavila je snimak na društvenim mrežama koji je ponovo privukao veliku pažnju javnosti. Ona je pokazala svoj prvi kostim za predstojeću Noć veštica i pokazala da se maskirala u američku rijaliti zvijezdu Natali Na, poznatu po emisiji "Baddies".

Za ovu transformaciju Nort je pažljivo osmislila svaki detalj: nosila je crnu periku sa pažljivo oblikovanom bob frizurom, crni top sa logom Zeus Networka, crnu plisiranu mini-suknju, patike i upadljivu ogrlicu sa natpisom "CEO Baddies".

Ipak, najviše pažnje privukla je prenaglašena, vještačka brada, kojom je imitirala prepoznatljiv izgled Natali Nan.

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Nort je na TikToku objavila snimke svoje transformacije, a u jednom od njih koristila je pjesmu "Endless Fashion" Lil Uzi Verta, u kojoj Niki Minaž pominje Natali i njenu bradu. Taj stih je ranije postao viralan i dio internet šale na račun izgleda rijaliti zvijezde.

Čini se da je i sama Natali dobro prihvatila ovu imitaciju. Podijelila je Nortin snimak na Instagramu i našalila se da sada mora da joj nabavi ogrlicu "Baddies", uz čestitku za Noć veštica.

Ko je Natali Nan?

Natali je popularnost stekla 2009. godine učešćem u četvrtoj sezoni rijaliti emisije "Bad Girls Club".

Kasnije je postala jedna od prepoznatljivih ličnosti franšize "Baddies", koja prati sukobe, druženja i avanture žena okupljenih u rijaliti formatu. Poznata je po direktnom nastupu, dramatičnom ponašanju pred kamerama i upečatljivom izgledu.

Njena brada postala je predmet brojnih internet šala, naročito nakon što ju je Niki Minaž pomenula u stihu pjesme "Endless Fashion". Natali je i sama prihvatila tu popularnost i šalila se na račun toga što je njen izgled postao prepoznatljiv širom interneta.

Na kraju, rešila je da odgovori na post Nort Vest i pokazala da se transformisala upravo u nju za Noć vještica: