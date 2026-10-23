Domaćeg pevača napustila žena i ostavila mu decu: Potresnu istinu otkrio tek posle 9 meseci, na rođendan ćerki

Samir Ramović se oglasio i demantovao da bivšoj ne da vidi decu, te otkrio potresne detalje odnosa.

Izvor: sakiramos/instagram

Pevač i nekadašnji učesnik rijalitija Samir Ramović odlučio je da prekine ćutanje i na svom Instagram profilu podeli detalje porodične drame kroz koju prolazi.

Nakon što su se u javnosti pojavile optužbe da bivšoj supruzi brani da viđa njihove ćerke, Kaliju i Kalinu, Samir se oglasio i tvrdio da ih je žena zapravo napustila.

Na samom početku obraćanja pratcima, iskoristio je priliku da se zahvali svima na podršci i lepim rečima koje upućuju njegovim naslednicama.

"Pre svega želim da se zahvalim svima koji su Kaliji i Kalini čestitali rođendan, stiglo je tu mnogo, mnogo čestitki, nažalost, sigurno neću uspeti da odgovorim na sve, ali evo ovom prilikom se od srca zahvaljujem i želim da vam kažem da zaista znači ta podrška velika koju dobijam od vas", započeo je pevač koji se potom osvrnuo na optužbe.

"Još jednu jako bitnu stvar bih sada da raščistimo,a vezana je za majku moje dece. Molim vas da nju uopšte ne komentarišemo na mom profilu, jer, verujte nema razloga za to, a naročito nema osnova za neke komentare koji nisu istiniti, kao što je juče napisala jedna gospođa, da joj ja ne dozvoljavam da viđa svoju decu".

"Ona je napustila svoju decu i već devet meseci uopšte nije pitala za njih"

Ramović je potom izneo detalje o odlasku svoje supruge, naglasivši da je samostalno preuzeo potpunu brigu o devojčicama uz pomoć porodice:

"Ona je napustila svoju decu i već devet meseci uopšte nije pitala za njih. Dakle, uopšte nije prisutna u njihovom životu, već devet meseci, čak ni na jučerašnji dan, kad im je bio rođendan. Ja sam non stop sa njima i apsolutno vodim računa o svemu uz pomoć svoje porodice.".

On je istakao i da je devojčicama zakonski stratelj, te pojasnio da se ne oglašava kako bi ga neko žalio, već da da podstrek drugima koji prolaze slično:

"Ja sam jedini zakonski staratelj svojoj deci. Nikad nisam želeo, nikad nisam hteo da guram neku patetiku, niti da me iko sažaljeva, a svrha mojih objava je da pokažem i podstaknem ljude koji imaju mnoge životne borbe. Svi mi imamo neke probleme, pa da pokažem kako se može bez obzira na okolnosti čovek boriti i živeti svoj život".

Potom je istakao i da za sve ima dokaze:

"Ne želim i nisam govorio o tome sve ovo vreme, ali dođe trenutak kada čovek mora progovoriti kako bi zaštitio sebe od neistina. Apsolutno za svaku svoju reč imam materijalni dokaz."

Na kraju je dodao:

"Ovo je objašnjenje u najkraćim mogućim crtama i ne želim dalje da produbljujem ovu temu. Moj fokus su, pre svega, deca i ne želim da trošim svoju energiju na ovakve stvari".