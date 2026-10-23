Gde je pevačica koja je otpevala "Skloni je od moga stola": Nakon hita nestala, a sad je ne biste prepoznali

Pevačica Iva Vrcić svojevremeno je napravila bum 2005. godine, a onda je nestala.

Izvor: printscreen/youtube/Music TV

Pevačica Iva Vrcić privukla je ogromnu pažnju 2005. godine, kada se na sam vrh estrade probila mega-hitom "Skloni je od moga stola", pesmom koja je i danas obavezna na žurkama. Atraktivna plavuša je svoj debitantski, a ujedno i jedini album objavila za "City Records", ukrstivši snage sa jednim od najuspešnijih autora, Draganom Brajovićem Brajom.

Iva Skloni je od moga stola Izvor: YouTube

Iako je izdanje ostvarilo sjajan uspeh kod publike, Iva se ubrzo povukla. Nakon nastupa na 13. Budvanskom festivalu sa numerom "Lažu me oči tvoje", koja je ostala njen poslednji snimljeni trag u muzici, potpuno je nestala iz javnosti.

Podsetite se kako je nekad izgledala:

O njenom privatnom životu i sudbini ništa se nije čulo više od decenije i po, a nekadašnja zvezda danas izgleda potpuno drugačije. Svoju dugu plavu kosu ofarbala je u tamno smeđe, u međuvremenu se udala, postala majka i u potpunosti posvetila porodičnom životu.

Iva se danas preziva Delafoli, udata je, majka čak petoro dece i ne živi u Srbiji. Ovo je njena priča.

Pogledajte kako danas izgleda:

"Sve je išlo prebrzo za moj ukus..."

U svet muzike ušla je iz čiste ljubavi, ali i po savetu svojih najbližih, koji su prepoznali ogroman talenat i potencijal kod nje.

"Krenula sam bukvalno iz zabave... Odmalena sam volela da pevam i prvenstveno na zabavama pevala mojoj porodici. Kako sam odrastala mi roditelji i familija koi su imali puno poznanika i prijatelja iz tog sveta predložili su da snimim album i pomogli mi u tome. Sve je išlo nekako brzo... Čak i prebrzo za moj ukus. Počela su pojavljivanja na televizijama, gostovanja u emisijama, nastupi, ali tada sam otkrila da sam ja ipak samo devojčica koja voli da peva, ali nisam neko ko voli da bude u medijima. Nisam mogla da se naviknem na kamere, snimanja, šminkernice i sve ono što osim pevanja taj posao nosi, jer po prirodi volim miran i povučen život", počela je Iva svoju ispovest za Pink.rs.

Izvor: printscreen/youtube/Music TV

"Sa nepunih 19 godina upoznala sam sadašnjeg supruga koji je tada imao 28 godina i u momentu kada smo se upoznali bio je na odmoru u Srbiji, inače je iz Francuske. Jako smo se zaljubili i on se nakon 6 meseci preselio u Srbiju. Živeli smo zajedno još godinu dana i ja sam ostala trudna sa našom prvom ćerkom... To je bio momenat kada sam presekla i shvatila da posao kakav imam i porodica kakvu želim ne mogu ići zajedno jer sam puno bila odsutna zbog posla. Bukvalno sam u jednom danu rešila da više neću gostovati i da ću se posvetiti deci. Preselili smo se u Pariz i prijao mi je taj mir koji imam. U međuvremenu dobila sam jos četvoro dece... Dakle, petoro ukupno (smeh). Tri ćerke i dva sina", objašnjava Iva.

Nekada popularna pevačica danas živi "sasvim običan, miran život".

"Otkako sam se udala, nisam se bavila profesionalno nijednim poslom, iako imam puno hobija, a o finansijama brine suprug. Nedostaje mi pevanje i muzika, ali javni život ni najmanje. Estradu dosta pratim i kolege pevače, ali nisam baš oduševljena onim što vidim... Nikoga ne osuđujem jer u moru estradnih likova teško je doći do izražaja, a ne praviti skandale, ali nikad nisam poželela da budem deo toga. Ja baš volim mir. Volim da izađem da šetam u duksu i helankama, bez šminke, sa punđom na glavi i da me niko ne poznaje", priča Iva.

Potom dodaje:

"I dan-danas umem da pogledam svoje spotove i čujem pesme. Moja deca stalno to gledaju i naravno, deca kao deca, volela bi da je mama poznata i da se ponovo vratim tom poslu, ali ja i ovako vodim jedan divan život u kome nikada nije dosadno. Pored petoro dece je nemoguće da vam bude dosadno (smeh). Puno putujemo, bavimo se raznim sportovima i uživamo u našem malom, privatnom svetu bez stresa i kamera."

(Pink.rs/MONDO)