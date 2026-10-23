Ovi poznati parovi su oprostili prevaru, prešli preko svih skandala i sačuvali brak.

Izvor: Instagram/ printscreen / enikohart

Prevara u vezi ili braku za većinu ljudi predstavlja tačku sa koje nema povratka. Međutim, svet slavnih funkcioniše po sopstvenim pravilima, pa su neki od najpoznatijih holivudskih parova odlučili da pređu preko neverstva, reše probleme iza zatvorenih vrata i sačuvaju svoju zajednicu.

Evo poznatih ličnosti koje su uprkos skandalima i javnim priznanjima prevare odlučile da daju novu šansu svojoj ljubavi:

Bijonse i Džej Z

Javne glasine o neverstvu Džej Zija dobile su svoju potvrdu kroz muziku - Bijonse je o izdaji otvoreno pevala na kultnom albumu "Lemonade", dok je reper priznao greške na svom izdanju "4:44".

Uprkos ogromnom pritisku javnosti i Bijonsinim stihovima o "Beki sa dobrom kosom", par je potražio bračnu terapiju i odlučio da ostane u braku. Danas i dalje važe za jedan od najmoćnijih parova u šou-biznisu i redovno se zajedno pojavljuju na prestižnim događajima, poput Met Gale.

Vidi opis Druga im u krevetu dok se javno izvinjavaju: Slavni koji su zaboli nož u leđa suprugama, a one prešle preko svega 4.9.1981. Bijonse Džej Zi šapuće Bijonse na dodeli Gremi nagrada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/beyonce Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/beyonce Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/beyonce Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: DFree/Shutterstock Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Maciej Rogowski Photo/Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: X printscreen / TheRocSupremacy Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: John Barrett / Newscom / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia/SATT Br. slika: 10 10 / 10

Dejvid i Viktorija Bekam

Bračni par Bekam suočio se sa najvećim testom 2003. godine, kada su medije preplavile optužbe o Dejvidovoj vanbračnoj aferi sa njegovom tadašnjom asistentkinjom.

Vidi opis Druga im u krevetu dok se javno izvinjavaju: Slavni koji su zaboli nož u leđa suprugama, a one prešle preko svega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/davidbeckham/screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Pritnscreen/Instagram Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: instagram/davidbeckham/screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: instagram/davidbeckham/screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia, Can Nguyen / Capital pictures Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/ victoriabeckham Br. slika: 8 8 / 8

Iako su bili pod neviđenim lupom javnosti i novinara, Viktorija i Dejvid su odlučili da zbiju redove i sačuvaju porodicu. Danas proslavljaju više od četvrt veka braka i važe za neuništiv džet-set par.

Vudi Harelson i Lora Lui

Čuveni glumac i njegova supruga prošli su kroz izuzetno teži period kada su u javnost isplivali detalji o njegovom neverstvu. Vudi je kasnije otvoreno govorio o tome kako mu je supruga oprostila grešku i pomogla mu da postane bolja osoba.

Par je uspešno prebrodio krizu i već decenijama nastupa u javnosti rame uz rame, važeći za jedan od najstabilnijih parova u Holivudu.

Pogledajte njihove slike:

Kevin Hart i Eniko Pariš

Poznati komičar Kevin Hart našao se u centru velikog skandala kada je prevario svoju suprugu Eniko dok je bila u drugom stanju. Hart je javno preuzeo odgovornost, uputio joj emotivno izvinjenje i priznao da je napravio ogromnu grešku. Eniko je odlučila da mu pruži drugu šansu, nakon čega su radili na obnavljanju poverenja i očuvanju svog braka.

Vidi opis Druga im u krevetu dok se javno izvinjavaju: Slavni koji su zaboli nož u leđa suprugama, a one prešle preko svega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ printscreen / enikohart Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/ printscreen / enikohart Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram/ printscreen / enikohart Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/ printscreen / enikohart Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/ printscreen / enikohart Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/ printscreen / enikohart Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/ printscreen / enikohart Br. slika: 7 7 / 7

Dejvid Boreanaz i Džejmi Bergman

Zvezda serija "Bones i Buffy", Dejvid Boreanaz, javno je priznao da je imao vanbračnu aferu nakon što je došao na udar ucenjivača. Njegova supruga Džejmi Bergman odlučila je da ne podnese zahtev za razvod, već su oboje uložili veliki trud u terapiju i popravljanje svog odnosa. Zahvaljujući tome, uspeli su da prevaziđu krizu i sačuvaju brak.

Džastin Timberlejk i Džesika Bil

Pre nego što su stali na ludi kamen, Džastin i Džesika su morali da prevaziđu brojne prepreke u vezi, uključujući privremeni raskid i medijske navode o njegovom očijakanju sa drugim ženama. Kasnije su se suočili sa sličnim izazovima kada su fotografije Timberlejka u prisnom izdanju sa koleginicom preplavile medije, ali je Džastin uputio javno izvinjenje.

Timberlejk je jasno želeo da poruči svima da se između njega i glumice Ališe Vejnrajt ništa nije dogodilo.

Zbog takvih priča i nagađanja oglasio se i sam Džastin Timberlejk, koji se u objavi na Instagramu javno izvinio supruzi zbog svog ponašanja. Pevač je jasno želeo da poruči svima da se između njega i glumice Ališe Vejnrajt ništa nije dogodilo:

"Izbegavam tračeve koliko mogu, ali zbog moje porodice osećam potrebu da razjasnim nedavne glasine koje povređuju ljude koje volim", napisao je između ostalog Timberlejk u objavi na Instagramu i dodao:

"Ništa se nije dogodilo između mene i moje partnerke. Previše sam popio te noći i žao mi je što sam se tako ponašao. Trebalo je da budem bolji", istakao je pevač u svojoj emotivnoj objavi, pa nastavio: "Izvinjavam se svojoj neverovatnoj supruzi i porodici što sam ih doveo u neprijatnu situaciju. Fokusiran sam na to da budem što bolji muž i otac", zaključio je.

Par je uspeo da reši sve nesuglasice i izgradi stabilnu porodicu.