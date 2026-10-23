Pjevačica godinama bila zaljubljena u Milana Stankovića: Sve priznala javno poslije nekoliko decenija

Popularna pjevačica je otkrila da je tokom školovanja imala veliku simpatiju prema Milanu Stankoviću.

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Džejla Ramović, koja u poslednje vrijeme privlači veliku pažnju javnosti zbog navoda o vezi sa kolegom, iznenadila je sve iskrenim priznanjem o svom ljubavnom životu iz mlađih dana. Naime, ona je otkrila da je ranije bila zaljubljena u Milana Stankovića.

Džejla je otvoreno progovorila o pjevaču Milanu Stankoviću i otkrila da je upravo on bio njena velika tinejdžerska simpatija i "selebriti kraš" tokom školovanja.

"Bila sam zaljubljena u njega, ko nije?"

Džejla je ispričala da je zbog učešća u muzičkim takmičenjima, kroz koja je prolazila krajem osnovne i tokom cijele srednje škole, propustila pojedine dragocene momente iz školskih dana. U tom periodu bila je opčinjena Stankovićem, ali mu svoje emocije nikada nije otkrila.

"Milan Stanković je oduvijek bio moj selebriti kraš! Bila sam zaljubljena u njega. Ko nije? Nisam mu to nikad rekla", priznala je Džejla.

Pjevačica je dodala i da se sa Milanom u životu vidjela svega jedanput, kao i da danas na te tinejdžerske emocije gleda sa osmjehom. Kako kaže, ne vjeruje da bi ponovo mogla da bude zaljubljena u njega, ali i dalje izuzetno cijeni njegovu jedinstvenost na sceni.

"Unikatan je bio od početka"

"Možda smo se jednom vidjeli u životu. Ne vjerujem da bih bila ponovo zaljubljena u njega. On je bio svoj od prvog dana, unikatan je bio od početka. Nući na sličan način provocira masu, on isto baš dobro radi naš posao", istakla je pjevačica.

Iako danas uživa u stabilnoj i srećnoj romansi sa mladim kolegom, Džejla je ovim priznanjem nasmijala i iznenadila mnoge obožavaoce.

(Blic / MONDO)