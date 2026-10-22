Jovana Jeremić u prijestonici posjeduje dva stambena objekta, jedan izdaje, dok u luksuznom domu na Dorćolu stanuje sa svojom ćerkom.

Izvor: tv/pink/screenshot

Jovana Jeremić svrstava se među najplaćenija televizijska lica. Govoreći o svom finansijskom uvidu i stavu prema novcu, voditeljka je iznijela detalje o svojim zaradama i prioritetima.

Vidi opis Jovana Jeremić za sat vremena zaradi pola prosječne plate: Važi ja jednu od najplaćenijih, sad otkrila i cifru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

Poznato je da Jovana ističe da prednost uvijek daje poslovanju u odnosu na obavljanje kućnih poslova.

"Milion puta mi se dešavalo da mi novac nije prioritet. Posao koji radim ne radim zbog novca, na televiziji sam godinama radila bez dinara, ali su pare izabrale da mi dođu u ruke jer su me oduvijek voljele i vole me i dan-danas. Tata mi je uvijek govorio da su uvijek imali para dok sam živjela kod njih, a kada sam otišla, gomilica je počela da se smanjuje, ali dobro. Sada sam tu da im pomognem. Trudim se da ne provodim mnogo vremena u kući jer je vrijeme provedeno u kući izgubljen novac. Biznis-žena sam i za sat vremena više volim da zaradim 200-300 eura nego da oribam kupatilo i usisam kuću, jer ću za to platiti ženu 600-700 eura. Tako mi je jeftinije".

Dve nekretnine i ekstravagantni enterijer

Pored visokih honorara, voditeljka otvoreno govori i o svojoj imovinskoj karti. U prijestonici posjeduje dva stambena objekta, jedan izdaje, dok u luksuznom domu na Dorćolu stanuje sa svojom ćerkom.

Za tu nekretninu prvobitno je izdvojila 200.000 eura, dok se njena procijenjena vrijednost danas kreće oko 300.000 eura.

Besna mašina od 60.000 eura

Pored stanova, poznato TV lice uživa i u skupocjenim automobilima. Voditeljka se pohvalila četvorotočkašem vrijednim 60.000 eura. U pitanju je moćni džip marke "Mercedes" GLC kupe, kom je nadenula nadimak "Grom".

Jovana Jeremić auto mercedes novi stan

Izvor: Youtube printscreen / Emisija DNK

O nabavci ovog luksuznog vozila oglasio se i neimenovani izvor:

"Jovana je nekoliko dana prije rođendana otišla u salon i preuzela svoj novi automobil. Riječ je o "mercedesu" GLC kupe, kojem tepa nadimkom "Grom". Još ne želi da otkriva od koga ga je dobila, ali pretpostavljam da je u pitanju neki tajanstveni udvarač. Nije tajna da Jovana uživa u luksuzu, a ovo je definitivno poklon koji joj je izmamio osmjeh od uva do uva".

"Želim vilu na Senjaku sa poslugom"

"Voljela bih da se ove godine uselim u veliku kuću sa bazenom i da ta kuća bude, po mogućstvu, na Senjaku. Jedna lijepa vila da to bude. Naravno da bih voljela da ta vila bude na moje ime, ali ako ne, može i na njegovo. Bitno mi je samo da uživam. Posluga se podrazumijeva. Bitno mi je da imam ženu koja će da kuva i da čisti, moje je da šefujem", izjavila je Jeremićeva.

(Blic/MONDO)