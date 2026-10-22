Bora od nje stvorio mit među Srbima, a ona htela da mu uzme sve pare: Igrala je i Ceca, a Arkan zabranio gole scene

Na današnji dan, 22. oktobra 1927. godine, preminuo je Borisav Bora Stanković, autor čuvene "Koštane".

Izvor: printscreen/youtube/Carl Henrik Rekdal

Borisav Bora Stanković (1876–1927) bio je jedan od najznačajnijih pisaca srpskog realizma i utemeljivač moderne srpske proze. Bio je poznat po tome što je u domaću književnost uneo duboku psihološku analizu likova, snažnu erotiku i specifičan motiv žala za mladošću, čime je napravio veliki iskorak iz klasičnog realizma ka moderni.

Sva svoja najvažnija dela posvetio je rodnom Vranju, a neka od njegovih najznčajnijih dela bili su roman "Nečista krv", zbirka pripovedaka "Božji ljudi", ali i čuvena drama "Koštana" iza koje se krije neverovatna priča koja je dospela u žižu nakon što se, malo nakon smrti čuvenog pisca, poveo sudski spor koji je pokrenula žena koja mu je bila inspiracija.

Ko je žena koja je inspirisala Koštanu?

Romska pevačica i igračica Malika bila je prava vranjska legenda čiji su glas i lepota opčinili čitav grad, postavši tako neposredna inspiracija Bori Stankoviću za lik čuvene Koštane.

Međutim, dok je pozorišna drama osvajala publiku i nizala uspehe, stvarna Malika živela je u sve većoj bedi. Prepoznavši sebe u književnom liku, tražila je od pisca deo zarade od predstave, ali ju je Stanković oštro odbio.

Iako su mnogi želeli da stave znak jednakosti između pevačice i književne junakinje, Bora je to odlučno odbacivao - Malika jeste bila početna varnica, ali je lik Koštane stvorio i oblikovao isključivo prema svojoj umetničkoj viziji.

Inače, "Koštana" je prvi put izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu 1900. godine, kada je Stanković imao 24 godine, a pisac joj se kasnije vraćao i menjao tekst.

Kada su se Bora i Malika upoznali?

O prvom susretu Bore Stankovića i Malike kruže dve različite verzije: prema jednoj, pisac ju je očaran slušao još kao gimnazijalac, dok je prema drugoj, sam Bora tvrdio da ju je u Vranjskoj Banji upoznao tek nakon što je komad uveliko izvođen na sceni.

U svom pismenom odgovoru iz marta 1927. godine, pisac je jasno razdvojio dečja sećanja na njen glas i igru od kasnijeg susreta. Tom prilikom je odlučno ponovio - pozorišna Koštana nije bila verna preslika Malikinog stvarnog života, već plod njegove umetnosti.

Zahtev za deo zarade dospeo u novine

Priča o novcu postala je javna kada je Malika zatražila nadoknadu zbog korišćenja njenog lika. Prema tekstovima koji prenose tadašnje novinske izveštaje, njen suprug Maksut obraćao se političarima i pokušavao da izdejstvuje pomoć.

Međutim, Stanković je imao oštar odgovor koji se kasnije prenosio u tekstovima o pomenutom sporu:

"E, hajd’ baš da odgovorim mome 'ortaku' Koštani. Koštanu, posle mog sećanja iz detinjstva o njenoj igri i pevanju po svadbama, prvi put sam u životu video u Vranjskoj Banji, kada se 'Koštana' već igrala u Narodnom pozorištu.

Sva njena pričanja o njenim doživljajima sastojala su se u tome, da je častim rakije, a od moje žene, zatim g-đe Spasić i ženske publike, da izvuče koji par čarapa ili koju reklu. Da ona zna, po pričanju njenih savremenika, zašto su je prozvali Koštanom (kesten), odrekla bi se tog nadimka, a još manje bi tražila lažno uverenje da je ona bila taj kesten.

Analogno tome značilo bi, da svaki čovek u Vranju, koji se zove Mitke, imao bi pravo da traži tantijemu.

G. Vlajko Kocić, narodni poslanik koji hoće ovaj spor da zagladi, bolje bi učinio, da u svojoj novoj palati ustupi Koštani jednu sobu i da je izloži na prozoru, pa bi više zaradili i on i ona, nego što njena korisnica i njegova kirija iznose.

S poštovanjem Beograd, 11. marta 1927.

Bora Stanković".

Ko je sve igrao Koštanu?

Lik Koštane u srpskoj dramskoj umetnosti nosi status glumačkog "svetog grala", to je jedna od najkompleksnijih, najatraktivnijih i najzahtevnijih ženskih uloga u našoj književnosti. Igrati Koštanu nikada nije značilo samo naučiti tekst, već je zahtevalo vrhunski spoj glumačkog talenta, pevačkog umeća, plesačkog žara i sposobnosti da se na sceni iznese čista, tragična strast i "žal za mladošću".

Izvor: Pritnscreen/YouTube

Zbog toga je ova uloga kroz istoriju poveravana samo najvećim divama pozorišta i filma, a svaka generacija imala je svoju nezaboravnu Koštanu, a ovaj lik igrale su Snežana Savić, Silvana Armenulić, Ljubinka Bobić, Usnija Redžepova, Maja Odžaklijevska, ali i Svetlana Ceca Ražnatović.

Arkan branio Ceci Koštanu?

O njenoj ulozi Koštane, svojevremeno je govorio estradni menadžer Vlada Perović gostujući u emisiji "Goli život" na Happy televiziji.

"Ja sam bio jedan od producenata filma 'Nečista krv' gde su igrali Ceca i Šerbedžija. Ja sam zastupao Cecu i predlagao sam reditelju Stojanu Stojčiću da Ceca zaigra Koštanu. Ali, Šerbedžija na početku nije hteo ni da čuje da igra sa Cecom. Šta sam sve radio da ga odobrovoljim – podbacivao sam mu ženske, upoznavao sam ga sa društvom, nisam mu naplaćivao račune. Sve sam to radio samo da bi on pristao da igra sa Cecom. Na kraju je pristao", ispričao je Perović.

"Ne znam zašto je to Arkan zabranio. Verovatno zbog lascivnijih scena, ali ona je to umetnički odigrala", zaključio je on.

Inače, publika nikad nije mogla da vidi sve te Cecine scene zbog navodne preterane golotinje. Snimljeni materijal je pre nekoliko godine dopremljen iz Bugarske i traje čak 45 sati, ali nije prikazan.

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