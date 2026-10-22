Nikolijin otac živi daleko od očiju javnosti: Posle razvoda od Vesne doktor nauka dobio još dvoje dece

Nekadašnji suprug Vesne Zmijanac i otac Nikolije Jovanović je doktor ekonomskih nauka.

Izvor: Instagram/nikolijaofficial

Pevačica Nikolija Jovanović i njen partner Relja Popović venčali su se nakon 12 godina vanbračne zajednice.

Dok je Nikolijina majka Vesna Zmijanac dobro poznata javnosti, njen otac godinama se drži podalje od medijskih reflektora.Photo Set as poster photo

Nekadašnji suprug Vesne Zmijanac i otac Nikolije Jovanović je doktor ekonomskih nauka Vlada Jovanović, čovek koji se gotovo nikada ne pojavljuje u medijima. Svojevremeno je radio kao šef marketinga na RTS-u, a nakon razvoda od Vesne ponovo se oženio i u drugom braku dobio još dvoje dece, ćerku Teodoru i sina Luku.

Protivio se ćerkinoj muzičkoj karijeri

Vlada Jovanović nikada nije želeo da se javno eksponira, a nije bio presrećan ni kada je njegova ćerka odlučila da se bavi pevanjem. Nikolija je, uprkos tome, izgradila sopstveno ime na muzičkoj sceni, ali je ranije u intervjuu otkrila šta njen otac zaista misli o estradi:

"Moj otac je 'alergičan' na sve što ima veze sa šou-biznisom, još iz perioda kada je bio sa mojom mamom. On mi, kao doktor nauka, ne bi savetovao da se bavim pevanjem".

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