"Spasao je ženu, muž joj odsekao uvo": Komšije progovorile o slavnom denseru, evo gde živi nakon slave 90-ih

Komšije Ivana Gavrilovića nisu štedeli reči hvale na račun densera.

Izvor: Kurir/ Youtube/Ivan Gavrilović

Kada je riječ o muzičkim zvijezdama devedesetih, nemoguće je ne pomenuti Ivana Gavrilovića, koji je veliku popularnost stekao hitom „200 na sat“.

U vremenu kada se muzika devedesetih vraća na velika vrata, a pjevači iz tog perioda ponovo nižu nastupe, javnost sve više zanima kako danas žive zvijezde koje su nekada zarađivale milione.

Ivan Gavrilović i danas živi na Zvezdari, u velikoj trospratnoj kući, a njegove komšije otkrile su kakav je popularni denser privatno.

Dragoljub Jovanović, koji poznaje Ivanovu porodicu još od šezdesetih godina, prisjetio se i dramatičnog događaja kada je pjevač pomogao komšinici koju je napao suprug i odsjekao joj uvo.

Osim toga, otkrio je i koja su velika imena jugoslovenskog fudbala svojevremeno posjećivala dom porodice Gavrilović.

„O Ivanu mogu da kažem sve najljepše. S njegovim ocem i stricem družim se od šezdesetih godina. Ivan je rođen u Njemačkoj, bio sam i tamo. Skoro sam s njim razgovarao, divan čovjek, s njim nema problema. Davnih godina je u ovoj kući iza mene živjela jedna žena s problematičnim suprugom. Ona je bila medicinska sestra, a on je bio strašno ljubomoran. Stalno ju je pratio i jednog dana sam samo čuo: 'Gile htio ženu da ubije, odsjekao joj uvo.' Ivan je tada nju spasao. Njen muž je u bjekstvu htio da ukrade auto od jednog komšije koji je istrčao da ga zaustavi, a ovaj mu je pucao u nogu i pobjegao. Ipak je kasnije završio u zatvoru i tamo bio godinama“, ispričao je Dragoljub za Kurir.

Komšija se potom prisjetio Ivanovog djetinjstva, njegove ljubavi prema fudbalu, ali i poznatih sportista koji su dolazili u njegov porodični dom.

„On je kao dijete bio u Njemačkoj, a oduvijek je volio fudbal. Otac ga je vodio na fudbal, ali u tome nije uspio kao što je uspio u muzici. Ovdje su dolazili i Rajko Mitić, Rambo Petković, Stjepan Bobek i Robert Prosinečki. Najveća imena iz fudbala su dolazila u njegovu kuću i družila se s Ivanovim ocem Ljubom. S pjesmom 'Dvesta na sat' postigao je ogroman uspjeh. Familija za primjer. Ivanova baba je ostala rano udovica i ona nas je toliko ugošćavala i bila dobra prema nama. Spremala nam je hranu, mi smo tada bili djeca. Ko ima živaca za djecu... A i ona je bila predivna žena. Otac mu je bio auto-limar, i to mnogo dobar, u Njemačkoj je radio za 'Mercedes'. Ljuba je bio legenda. Ima Ivan i one druge pjesme koje ja baš volim da slušam. Skoro sam s njim razgovarao, treba nešto da mi učini, ali ga ne pitam da li ima nastupe i kako to ide s tim. On umije da pjeva i Džeja, nije da ga hvalim, ali tako je. Nikad nije imao nikakve svađe i probleme, ali uvijek je tu kad treba neka pomoć. Žena i djeca su mu sjajni takođe“, rekao je Dragoljub.

(Kurir.rs/MONDO)