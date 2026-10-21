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Šok transformacija srpskog repera: Mili nestao iz javnosti, sad zapanjio sve s dugom kosom i tetovažama (Video)

Šok transformacija srpskog repera: Mili nestao iz javnosti, sad zapanjio sve s dugom kosom i tetovažama (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Ana Živančević Autori Jovana Milićević
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Reper Mili iznenadio izgledom na promociji novog albuma Seke Aleksić

Šok transformacija srpskog repera: Mili nestao iz javnosti, sad zapanjio sve s dugom kosom i tetovaž Izvor: MONDO

Srpski reper Marko Milivojev, poznatiji kao Mili, važi za jednog od najpopularnijih izvođača na domaćoj sceni.

Poslednjih mjeseci se nije eksponirao u javnosti, zbog čega su mnogi bili iznenađeni kada se večeras pojavio na promociji novog albuma Seke Aleksić.

Mili je drastično promijenio svoj izgled - pustio je kosu, a na vratu ima novu tetovažu. Kada je stajling u pitanju, majice i odijela je zamijenio ovaj kožni komplet.

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Reper koji je prije par godina najavio da će prodavati slike na sajtu za odrasle, došao je da podrži koleginicu, a pogledajte i šta su zabilježile naše kamere:

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Mili stigao kod Seke: Reper ponovo u javnosti nakon dužeg vremena
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

U 14. bio optužen za pokušaj ubistva

Mili nikada nije krio svoju problematičnu prošlost, a svojevremeno je u jednoj emisiji otkrio i da je sa 14 godina bio optužen za pokušaj ubistva.

Taj period adolescenstkog života će pamtiti do kraja života, iako je, kako kaže, bilo jasno ko je krivac: "Meni su sa 14 godina sudili za pokušaj ubistva. To ljudi ne znaju i, evo, sad prvi put pričam o tome i to su neke strašne stvari koje te obilježe za cio život. Da jedan klinac to proživljava", istakao je popularni reper, te otkrio kako je došlo do incidenta zbog kojeg je tako reagovao:

"Taj jedan momak je dirao mog druga i to je to. Ja sam svog druga odbranio. Tada sam reagovao kako sam reagovao, doveo sam sebe u situaciju gdje me je taj drug 'prodao'. Kada su ga pitali da li sam imao nešto u ruci, neki bokser, ili nešto slično, rekao je: 'Ja ne znam, nisam vidio'. Meni je tada inspektor rekao: 'Pa, ja bih rekao i za nekoga koga ne poznajem, ako mi je pomogao... Vidi, pošto ja vidim da ti udaraš ko Tajson, sve je je okej, ali pusti sledeći put da te napadnu, a onda ti rokaj. Da ja ovdje pišem da je u pitanju samoodbrana...' I oni su ljudi vidjeli ko je ispravan u toj situaciji", objasnio je.

Tagovi

Marko Milivojev Mili

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