Šok transformacija srpskog repera: Mili nestao iz javnosti, sad zapanjio sve s dugom kosom i tetovažama (Video)

Reper Mili iznenadio izgledom na promociji novog albuma Seke Aleksić
Srpski reper Marko Milivojev, poznatiji kao Mili, važi za jednog od najpopularnijih izvođača na domaćoj sceni.
Poslednjih mjeseci se nije eksponirao u javnosti, zbog čega su mnogi bili iznenađeni kada se večeras pojavio na promociji novog albuma Seke Aleksić.
Mili je drastično promijenio svoj izgled - pustio je kosu, a na vratu ima novu tetovažu. Kada je stajling u pitanju, majice i odijela je zamijenio ovaj kožni komplet.
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Reper koji je prije par godina najavio da će prodavati slike na sajtu za odrasle, došao je da podrži koleginicu, a pogledajte i šta su zabilježile naše kamere:
U 14. bio optužen za pokušaj ubistva
Mili nikada nije krio svoju problematičnu prošlost, a svojevremeno je u jednoj emisiji otkrio i da je sa 14 godina bio optužen za pokušaj ubistva.
Taj period adolescenstkog života će pamtiti do kraja života, iako je, kako kaže, bilo jasno ko je krivac: "Meni su sa 14 godina sudili za pokušaj ubistva. To ljudi ne znaju i, evo, sad prvi put pričam o tome i to su neke strašne stvari koje te obilježe za cio život. Da jedan klinac to proživljava", istakao je popularni reper, te otkrio kako je došlo do incidenta zbog kojeg je tako reagovao:
"Taj jedan momak je dirao mog druga i to je to. Ja sam svog druga odbranio. Tada sam reagovao kako sam reagovao, doveo sam sebe u situaciju gdje me je taj drug 'prodao'. Kada su ga pitali da li sam imao nešto u ruci, neki bokser, ili nešto slično, rekao je: 'Ja ne znam, nisam vidio'. Meni je tada inspektor rekao: 'Pa, ja bih rekao i za nekoga koga ne poznajem, ako mi je pomogao... Vidi, pošto ja vidim da ti udaraš ko Tajson, sve je je okej, ali pusti sledeći put da te napadnu, a onda ti rokaj. Da ja ovdje pišem da je u pitanju samoodbrana...' I oni su ljudi vidjeli ko je ispravan u toj situaciji", objasnio je.