Lina Bumbar: Da se nisam povukla plasirala bih se na MTV (Video)

Lina Bumbar, koju publika pamti po pjesmi „Bumbar“, i danas je prisutna na muzičkoj sceni, njegujući duh devedesetih godina i muziku koja je obilježila jednu generaciju.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Danas nastupa zajedno sa izvođačima i grupama koje su obilježile taj period, a njihovi nastupi okupljaju publiku koja se rado vraća hitovima uz koje su odrastali. Muzika devedesetih i dalje ima posebno mjesto među ljubiteljima tog zvuka, a pjesme iz tog vremena nastavljaju da žive kroz nastupe i druženja sa publikom.

Lina je dio te muzičke priče koja spaja nostalgiju i dobru atmosferu, podsjećajući da hitovi koji su obilježili jednu epohu i danas pronalaze put do publike.



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Lina Bumbar Izvor: Mondo/Mirela Ljumić i Anja Bajčetić