Oglasila se vaspitačica koja je osvojila milion u "Poteri": Napustila Srbiju, a evo šta će uraditi s parama

Vaspitačica Slađana Biljman je spektakularnom pobedom u "Poteri" oduševila region, a sada se prvi put oglasila otkrivši šta se sve dešavalo nakon emisije.

Izvor: potera_adrenalin / Instagram

Vaspitačica Slađana Biljman ispisala je istoriju kviza "Potera" kao prva žena koja je u finalnoj borbi ostala sama i uspešno odbranila milion dinara. Neposredno pred odlazak u penziju i bez ikakvog prethodnog iskustva u kvizovima, ostvarila je rezultat koji će se dugo pamtiti.Photo Set as poster photo

Ona se sada prvi put oglasila nakon pobede, uključivši se u Jutarnji program RTS-a sa odmora u Grčkoj, i kako objašvanja, novac zapravo nije bio njen primarni motiv za prijavljivanje.

"U znanju je moć"

Slađana je otkrila i kako će potrošiti novac:

"Jedan deo tog novca će sigurno otići u humanitarne svrhe. To sam odlučila onog momenta kada sam pobedila. Ja uopšte nisam otišla u kviz zbog novca, jer imam dovoljno za pristojan život. Valjda me je Bog negde pogledao i rekao: 'Pa dobro, može još malo više.' Ono što bih zaista volela da poručim svima jeste da se niko nikada ne zapita da li mu je znanje potrebno. U znanju je moć. Ko ima znanje, taj može pravo da hoda kroz život“.

Izvor: Instagram/potera_adrenalin

Dramatični fotofiniš protiv tragača

Podsetimo, sama završnica kviza donela je ogromnu dramu u okršaju sa tragačem Aleksom. Slađana u prvom trenutku uopšte nije shvatila da je pobedila, pa je krenula da čestita tragaču misleći da ju je stigao, sve dok on nije ustao i počeo da joj aplaudira.

"Uopšte mi nije bilo jasno šta mi se dešava. Ja sam Aleksi stvarno od srca čestitala, ali to je bio fotofiniš koji je presudio u moju korist. Nije mi uopšte bilo jasno da je to to. Dugo posle toga mi je u glavi odzvanjalo: 'Šta bi sad, zar ja?'".

Izvor: Printscreen

Telefon ne prestaje da zvoni

Nakon emitovanja emisije, usledila je lavina pozitivnih reakcija, a poruke i pozivi podrške ne prestaju da pristižu:

"Ne možete da verujete koliko je poruka i poziva stiglo. Legla sam kasno, gledali su svi – javili su mi se čak i ljudi koje odavno nemam u imeniku. Zaista se osećam lepo i ponosno".