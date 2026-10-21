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Marko Osmakčić diskvalifikovan iz Elite nakon samo 5 dana: Izrekao jezive uvrede, produkcija hitno reagovala

Marko Osmakčić diskvalifikovan iz Elite nakon samo 5 dana: Izrekao jezive uvrede, produkcija hitno reagovala

Autor Jelena Sitarica
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Marko Osmakčić hitno je diskvalifikovan iz Elite 10 zbog nedozvoljenog ponašanja i provociranja Filipa Cara.

Marko Osmakčić diskvalifikovan iz Elite nakon samo 5 dana Izvor: pritnscreen/youtube/Zadruga

Marko Osmakčić hitno je diskvalifikovan iz Elite 10 nakon odluke produkcije usled nedozvoljenog ponašanja.

Veliki šef donio je odluku da Marko Osmakčić bude diskvalifikovan iz rijalitija zbog provociranja i izazivanja.

Izvor: pritnscreen/youtube/Zadruga

Kako se navodi, Osmakčić je tokom čitavog dana pravio haos sa Filipom Carem, provocirajući ga na najniži mogući način i izazivajući na fizički kontakt. Budući da se ovakvo ponašanje ne toleriše, donesena je odluka da Osmakčić više neće biti dio Elite 10.

Nastao haos kad je ušao u rijaliti

Podsetimo, Marko Osmakčić je prije pet dana ušao u Elitu 10. Takmičari su tada ostali u apsolutnom šoku kada su ga ugledali na vratima, a poseban muk nastao je zbog prisustva njegove bivše vjerenice Glorije, koja je nedavno postala dio ovog formata. Marko je u javnosti ostao najzapaženiji po vjerovatno najvećem skandalu u istoriji rijaliti programa na našim prostorima, kada je napustio šou nakon što je u javnosti plasirana lažna vijest o smrti njegovog oca kako bi ga porodica izvukla sa imanja u Šimanovcima.

(Kurir.rs/MONDO)

Tagovi

Marko Osmakčić Elita 10

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