Marko Osmakčić diskvalifikovan iz Elite nakon samo 5 dana: Izrekao jezive uvrede, produkcija hitno reagovala

Marko Osmakčić hitno je diskvalifikovan iz Elite 10 zbog nedozvoljenog ponašanja i provociranja Filipa Cara.
Marko Osmakčić hitno je diskvalifikovan iz Elite 10 nakon odluke produkcije usled nedozvoljenog ponašanja.
Veliki šef donio je odluku da Marko Osmakčić bude diskvalifikovan iz rijalitija zbog provociranja i izazivanja.Izvor: pritnscreen/youtube/Zadruga
Kako se navodi, Osmakčić je tokom čitavog dana pravio haos sa Filipom Carem, provocirajući ga na najniži mogući način i izazivajući na fizički kontakt. Budući da se ovakvo ponašanje ne toleriše, donesena je odluka da Osmakčić više neće biti dio Elite 10.
Nastao haos kad je ušao u rijaliti
Podsetimo, Marko Osmakčić je prije pet dana ušao u Elitu 10. Takmičari su tada ostali u apsolutnom šoku kada su ga ugledali na vratima, a poseban muk nastao je zbog prisustva njegove bivše vjerenice Glorije, koja je nedavno postala dio ovog formata. Marko je u javnosti ostao najzapaženiji po vjerovatno najvećem skandalu u istoriji rijaliti programa na našim prostorima, kada je napustio šou nakon što je u javnosti plasirana lažna vijest o smrti njegovog oca kako bi ga porodica izvukla sa imanja u Šimanovcima.
(Kurir.rs/MONDO)