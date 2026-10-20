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Sve pjesme posvećene Kseniji Pajčin: Malo ko zna da joj je slavni pjevač bio brat, drugi harao 90ih i bio lud za njom

Sve pjesme posvećene Kseniji Pajčin: Malo ko zna da joj je slavni pjevač bio brat, drugi harao 90ih i bio lud za njom

Autor Jovana Milićević
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Nakon smrti Ksenije Pajčin dva muzičara su joj posvetila pjesmu.

Sve pjesme posvećene Kseniji Pajčin Izvor: printscreen/youtube/Xenia Pajčin

Cijelu estradu pogodila je smrt Ksenje Pajčin koja je ubijena prije 16 godina.

Nakon tragične smrti, detalji iz njenog života i dalje se prepričavaju i zanimljivi su javnosti.

Nedavno je otkriveno kako izgleda njena sestra, dok malo ko zna da joj je brat poznati pjevač Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža.

Nakon njene smrti, Baja Mali Knindža je Kseniji posvetio pjesmu pod nazivom "Spavaj, kraljice".

"U mome srcu si uvijek imala posebno mjesto, nikome nisam dao protiv tebe da kaže nešto. Bila si jaka žena, koje se zvjeri plaše, samo smo ja i ti proslavili Pajčine naše. Bila si jaka žena, uvek si bila u pravu, jednom sam priznao sebi, ličiš na baba Savu. Spavaj, kraljice, spavaj, spavaj kraljice, ti spavaj, kraljice moja, neka te čuvaju anđeli", stihovi su pjesme koju je Baja Mali Knindža posvetio Kseniji Pajčin.

Baja Spavaj kraljice
Izvor: Youtube/ predrag janjanin

Baja Mali Knindža je jednom prilikom otkrio da mu je teško da pjeva pjesmu koju je posvetio njoj, te da je zato nikada nije snimio.

"To je negdje uživo snimljeno. Malo mi je teže da pjevam nešto što me boli. Bježim od toga i čuvam to u sebi. Ja možda nisam volio ni tada da to neko snimi i objavi. To je moje, to je Pajčinovo, naše. Ne mogu ja to, treba želudac za to. Ja sam emotivan i to drugačije doživljavam", rekao je Baja svojevremeno u jednoj emisiji.

Podsjetimo, Branislav Bane Kovačević, poznatiji kao Bane 187, bio je u vezi sa Ksenijom Pajčin, a kasnije joj je posvetio pjesmu "Ja bih pošao za njom", koja nosi i poruku protiv nasilja nad ženama.

Tagovi

ksenija pajčin

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