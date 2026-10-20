Nakon smrti Ksenije Pajčin dva muzičara su joj posvetila pjesmu.

Izvor: printscreen/youtube/Xenia Pajčin

Cijelu estradu pogodila je smrt Ksenje Pajčin koja je ubijena prije 16 godina.

Nakon tragične smrti, detalji iz njenog života i dalje se prepričavaju i zanimljivi su javnosti.

Vidi opis Sve pjesme posvećene Kseniji Pajčin: Malo ko zna da joj je slavni pjevač bio brat, drugi harao 90ih i bio lud za njom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: pritnscreen/youtube/Xenia Pajčin Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: pritnscreen/youtube/S Production Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: pritnscreen/youtube/Xenia Pajčin Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: pritnscreen/youtube/Xenia Pajčin Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: pritnscreen/youtube/Xenia Pajčin Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: pritnscreen/youtube/S Production Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nedavno je otkriveno kako izgleda njena sestra, dok malo ko zna da joj je brat poznati pjevač Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža.

Nakon njene smrti, Baja Mali Knindža je Kseniji posvetio pjesmu pod nazivom "Spavaj, kraljice".

Vidi opis Sve pjesme posvećene Kseniji Pajčin: Malo ko zna da joj je slavni pjevač bio brat, drugi harao 90ih i bio lud za njom Baja Mali Knindža Božić je Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/ Nina Trejd Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/bajamaliknindza_official/printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/bajamaliknindza_official/printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 7 7 / 7

"U mome srcu si uvijek imala posebno mjesto, nikome nisam dao protiv tebe da kaže nešto. Bila si jaka žena, koje se zvjeri plaše, samo smo ja i ti proslavili Pajčine naše. Bila si jaka žena, uvek si bila u pravu, jednom sam priznao sebi, ličiš na baba Savu. Spavaj, kraljice, spavaj, spavaj kraljice, ti spavaj, kraljice moja, neka te čuvaju anđeli", stihovi su pjesme koju je Baja Mali Knindža posvetio Kseniji Pajčin.

Baja Spavaj kraljice Izvor: Youtube/ predrag janjanin

Baja Mali Knindža je jednom prilikom otkrio da mu je teško da pjeva pjesmu koju je posvetio njoj, te da je zato nikada nije snimio.

"To je negdje uživo snimljeno. Malo mi je teže da pjevam nešto što me boli. Bježim od toga i čuvam to u sebi. Ja možda nisam volio ni tada da to neko snimi i objavi. To je moje, to je Pajčinovo, naše. Ne mogu ja to, treba želudac za to. Ja sam emotivan i to drugačije doživljavam", rekao je Baja svojevremeno u jednoj emisiji.

Podsjetimo, Branislav Bane Kovačević, poznatiji kao Bane 187, bio je u vezi sa Ksenijom Pajčin, a kasnije joj je posvetio pjesmu "Ja bih pošao za njom", koja nosi i poruku protiv nasilja nad ženama.