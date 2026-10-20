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Nenad Jezdić razočarao čuvenog reditelja: Zbog jedne stvari zamalo izgubio veliku ulogu, pa uslijedio preokret

Nenad Jezdić razočarao čuvenog reditelja: Zbog jedne stvari zamalo izgubio veliku ulogu, pa uslijedio preokret

Autor Jovana Milićević
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Godinu dana kasnije, Miroslav Momčilović je Nenadu Jezdiću ipak pružio novu šansu.

Miroslav Momčilović je Nenadu Jezdiću ipak pružio novu šansu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nenad Jezdić važi za jednog od najcjenjenijih domaćih glumaca, a iza njegovih upečatljivih uloga kriju se i priče koje publika ne zna.

U hit ostvarenju "Vikend sa ćaletom" igrao je bivšeg boksera i kriminalca, koji ne vadi cigaretu iz usta.  Za lik Kašike morao je da prođe kroz neobično iskustvo, a malo je falilo da zbog jednog neslavnog probnog snimanja zauvijek ostane bez uloge koja je obilježila njegovu karijeru.

Pogledajte kadrove iz filma:

"Ulogu Kašike sam izgubio i prije nego što sam je dobio. Na probno snimanje sam došao sa prevelikom ambicijom. Želio sam što bolje da dočaram lika koji umire od tumora na plućima, a strastveni je pušač. Zato sam za pola sata popušio pet, šest cigareta, iako nisam pušač. Jako mi se slošilo i nisam mogao ništa da odigram", počinje Nenad priču i dodaje da mu se posle tog fijaska reditelj Miroslav Momčilović zahvalio na saradnji.

Izvor: Youtube/ KVIFF

"Poslije prvog probnog snimanja poslao mi je poruku: 'Znam da si veliki glumac, ali ja ništa nisam dobio od tebe, tako da ću ipak izabrati nekog drugog. Nadam se da to neće pokvariti naš odnos i da nećeš odbiti neku drugu ulogu u mom filmu'. Nisam se naljutio, sve je to dio glumačkog posla."

Godinu dana kasnije, reditelj je Jezdiću ipak pružio novu šansu.

"Momčilović me je ponovo pozvao na probno snimanje i odazvao sam se. Nikada ranije nisam glumio nekoga kao što je Kašika. Ta uloga mi je bila pravi izazov, da vidim da li mogu da igram priijekog čovjeka, nepredvidivog i ekscentričnog, a istovremeno ranjivog", ispričao je svojevremeno Jezdić.

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Tagovi

Miroslav Momčilović Nenad Jezdić reditelj

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