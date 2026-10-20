Otkako je u javnosti odjeknula vijest da je izabranica Igora Kojića, Nikolina, u drugom stanju i da par čeka prinovu, medijski natpisi o njihovom privatnom životu ne prestaju.

Izvor: Kurir

Pjevač Dragan Kojić Keba ne krije ogromnu radost povodom vijesti da će uskoro postati deda, ali je odlučio da stavi tačku na nagađanja o velikoj svadbi.

Otkako je u javnosti odjeknula vijest da je izabranica njegovog sina Igora Kojića, Nikolina, u drugom stanju i da par čeka prinovu, medijski natpisi o njihovom privatnom životu ne prestaju.

Uz lijepe vijesti o bebi, ubrzo su počele da kruže i spekulacije o navodnim pripremama za svadbu, skupocjenoj vjenčanici, organizaciji slavlja i velikim ciframa novca koje se pominju u tom kontekstu.

Tim povodom oglasio se Dragan Kojić Keba i razjasnio kakva je zapravo situacija, istakavši da su navodi o svadbenim planovima u ovom trenutku preuranjeni.

"Priče o velikim ciframa su preuranjene"

Keba je naglasio da mu je na prvom mjestu sreća njegovog sina i buduće snaje, kao i dolazak unuka na svijet.

Vidi opis Igor Kojić u braku bio dva mjeseca, sad čeka dijete sa drugom:Svi brujali o svadbi, Keba otkrio da o tome nema ni govora Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kurir Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kurir Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kurir Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kurir Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Presrećan sam što ću postati deda. To je za mene velika radost i jedva čekam da u našu porodicu stigne prinova. Igoru i Nikolini želim da uživaju u ovom posebnom periodu, jer je najvažnije da su srećni. Što se svadbe tiče, o tome još nema govora. Ni naša porodica ni Nikolinina nisu razgovarale na tu temu, tako da su priče o vjenčanici, organizaciji slavlja i velikim ciframa preuranjene. Neka njih dvoje uživaju u svojoj sreći, a za sve ostalo ima vremena", rekao je Keba.

Podsjetimo, Igor Kojić i Sofija Dacić vjenčali su se u tajnosti 3. januara 2025. godine na Novom Beogradu, nakon kratke veze, a njihov brak potrajao je svega pet mjeseci.

(Kurir/MONDO)