Igor Kojić u braku bio dva mjeseca, sad čeka dijete sa drugom:Svi brujali o svadbi, Keba otkrio da o tome nema ni govora

Otkako je u javnosti odjeknula vijest da je izabranica Igora Kojića, Nikolina, u drugom stanju i da par čeka prinovu, medijski natpisi o njihovom privatnom životu ne prestaju.
Pjevač Dragan Kojić Keba ne krije ogromnu radost povodom vijesti da će uskoro postati deda, ali je odlučio da stavi tačku na nagađanja o velikoj svadbi.
Otkako je u javnosti odjeknula vijest da je izabranica njegovog sina Igora Kojića, Nikolina, u drugom stanju i da par čeka prinovu, medijski natpisi o njihovom privatnom životu ne prestaju.
Uz lijepe vijesti o bebi, ubrzo su počele da kruže i spekulacije o navodnim pripremama za svadbu, skupocjenoj vjenčanici, organizaciji slavlja i velikim ciframa novca koje se pominju u tom kontekstu.
Tim povodom oglasio se Dragan Kojić Keba i razjasnio kakva je zapravo situacija, istakavši da su navodi o svadbenim planovima u ovom trenutku preuranjeni.
"Priče o velikim ciframa su preuranjene"
Keba je naglasio da mu je na prvom mjestu sreća njegovog sina i buduće snaje, kao i dolazak unuka na svijet.
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"Presrećan sam što ću postati deda. To je za mene velika radost i jedva čekam da u našu porodicu stigne prinova. Igoru i Nikolini želim da uživaju u ovom posebnom periodu, jer je najvažnije da su srećni. Što se svadbe tiče, o tome još nema govora. Ni naša porodica ni Nikolinina nisu razgovarale na tu temu, tako da su priče o vjenčanici, organizaciji slavlja i velikim ciframa preuranjene. Neka njih dvoje uživaju u svojoj sreći, a za sve ostalo ima vremena", rekao je Keba.
Podsjetimo, Igor Kojić i Sofija Dacić vjenčali su se u tajnosti 3. januara 2025. godine na Novom Beogradu, nakon kratke veze, a njihov brak potrajao je svega pet mjeseci.
(Kurir/MONDO)