"Zauvijek te volim": Sanja Maletić slomljena zbog smrti, potresnim riječima se oprostila od prijateljice

Uzrok smrti Slavice Božović, kao ni vrijeme i mjesto sahrane, za sada nisu zvanično saopšteni.

Izvor: Yumama

Sanja Maletić oglasila se na društvenim mrežama nakon smrti Slavice Božović, sestre nekadašnjeg komandanta Srpske garde Đorđa Božovića Giške. Pjevačica je na Instagramu objavila zajedničku fotografiju sa Slavicom, nastalu na groblju, i uputila joj poslednji pozdrav.

Izvor: YouTube/ Goli Zivot TV Happy/printscreen

Tom prilikom nije krila koliko ju je pogodila vijest o njenoj smrti, a rečima koje joj je posvetila pokazala je koliko joj je Slavica značila.

"Draga moja Slavka, putuj, dušo moja divna. Sad si sa svojim bratom Giškom... Zauvijek te volim", napisala je Sanja Maletić.

Na fotografiji koju je objavila vidi se Slavica pored porodičnog groba u kojem počiva njen brat Đorđe Božović Giška. Na nadgrobnom spomeniku nalazi se i Slavičino ime sa datumom rođenja, ali za sada nije zvanično potvrđeno gde će biti sahranjena.

Od nje se na društvenim mrežama opraštaju prijatelji i poznanici, ističući njenu posvećenost porodici i ljubav prema bratu.

Podsjetimo, Slavica Božović preminula je 19. oktobra, a vest o njenoj smrti izazvala je brojne reakcije ljudi koji su poznavali nju i njenu porodicu.

Slavica je pre samo mjesec dana obilježila 35 godina od pogibije svog brata. Godinama je čuvala uspomenu na Gišku, a posebno je bila angažovana kada su njegovi posmrtni ostaci 2017. godine preneti iz Beograda u Crnu Goru. Tom prilikom u porodičnu grobnicu prenijeti su i posmrtni ostaci njihovih roditelja.

Giška ubijen dan pred rođendan

Đorđe Božović Giška poginuo je 15. septembra 1991. godine na ratištu kod Gospića, dan prije svog 36. rođendana.

Slavica je u javnosti više puta govorila o bratu, njegovom životu i okolnostima pogibije, a uspomenu na njega čuvala je sve do smrti.

Uzrok Slavičine smrti, kao ni vrijeme i mjesto sahrane, za sada nisu zvanično saopšteni.