Najstariji Viktorijini anđeli: Rekorderke su na pisti 20 godina, a još uvijek ostavljaju bez daha (Foto)

Ovogodišnji jubilej obilježen je i iza scene, gde su Alesandru Ambrosio dočekali baloni u obliku broja 20.

Izvor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Adriana Lima, Alesandra Ambrosio i Kendis Svonpul ponovo su pokazale zašto pripadaju najpoznatijim Viktorijinim anđelima.

Na reviji "Viktorijina tajna", održanoj 18. oktobra u Kalver Sitiju, izgledale su zanosno, vladale pistom i svojim nastupima podsjetile na godine tokom kojih su postale zaštitna lica brenda. Zajedno imaju čak 55 učešća na čuvenoj reviji, a ove godine svaka je svom impresivnom nizu dodala još jedno.

Adriana je prošetala rekordni 21. put, Alesandra je proslavila dvadeseti nastup, dok je Kendis izašla četrnaesti put.

Rekorderka kojoj je pripala završnica

Adriana Lima (45) na ovu pistu prvi put je izašla 1999. godine. Čak 27 godina kasnije, Brazilka i bivša srpska snajka ponovo je bila među glavnim zvijezdama, produžila rekord po broju učešća i dobila čast da zatvori reviju.

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Za prvi izlazak nosila je neon zeleni čipkani bodi sa dubokim dekolteom i izrezima povezanim tankim trakama. Zelene cipele sa otvorenim prstima pratile su boju donjeg veša, dok su se iza njenih leđa širila velika krila od nežnoružičastih cvjetova. Sa dugom kosom u talasima i podignutom rukom, nasmejana Adriana unijela je dodatnu energiju u nastup.

Za završnicu je uslijedilo bijelo čipkano izdanje sa ogromnim krilima ukrašenim perlicama. Spojenih šaka i pogleda podignutog nagore, zaokružila je veče u kombinaciji koja je podsetila na klasičan izgled Viktorijinih anđela.

Dvadeseti nastup i ista sigurnost na pisti

Alesandra Ambrosio ove godine imala je poseban razlog za slavlje: dvadeseti put učestvovala je na reviji na kojoj je debitovala 2000. godine. Od prvog izlaska prošlo je 26 godina, a njeno pojavljivanje i dalje spaja prepoznatljiv osmijeh, samouvjereno poziranje i lakoću pokreta.

Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilka je još jednom pokazala koliko joj odgovara raskošna estetika brenda. Njena duga saradnja obilježena je brojnim upečatljivim kostimima, a dvaput joj je povjeren i čuveni grudnjak "Fantazi bra", ukrašen dragim kamenjem - 2012. i 2014. godine.

Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovogodišnji jubilej obilježen je i iza scene, gdje su je dočekali baloni u obliku broja 20. Na pisti je, međutim, slavlje prepustila svom nastupu, dodajući još jedno pojavljivanje karijeri zbog koje je postala sinonim za Viktorijinog anđela.

Zanosna i gotovo dvije decenije poslije debija

Kendis Svonpulsvoj niz započela je 2007. godine, a ovogodišnja revija bila joj je četrnaesta. Devetnaest godina od prvog izlaska, južnoafrička ljepotica ponovo je predstavila kolekciju uz prepoznatljiv samouvjeren hod i poziranje koje naglašava svaki detalj kostima.

Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njena vitka silueta, držanje i sigurnost u pokretu godinama su deo njenog prepoznatljivog nastupa. Među najvećim trenucima te saradnje ostaje i predstavljanje modela "Rojal fantazi bra" iz 2013, procijenjenog na deset miliona dolara.

Izvor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

(Kurir/MONDO)