Ana Korać pokreće podkast o estetskoj hirurgiji, gdje će razgovarati sa stručnjacima o važnim temama i zabludama vezanim za estetske korekcije.

Izvor: Instagram/ana_korac/prinstcreen

Bivša rijaliti učesnica Ana Korać odlučila je da uplovi u novi poslovni poduhvat i pokrene autorski podkast posvećen estetskoj hirurgiji. U svojoj emisiji ugostiće plastične hirurge i ljekare, sa kojima će otvoreno razgovarati o svim detaljima i procedurama uljepšavanja.

Kako je istakla, glavni cilj ovog projekta jeste da edukuje mlade djevojke. Ana želi da kroz sopstvena iskustva, ali i stručne savete doktora, ukaže na najčešće zablude i greške koje se prave kada su estetske korekcije u pitanju.

"Djevojke, sada želim da čujem VAS! Sve što vas zanima o estetici, estetskim korekcijama i plastičnim operacijama - pitajte me! Nos, usne, grudi, zadnjica, liposukcija, oporavak nakon operacija, bol, rezultati, komplikacije, iskustva, strahovi i sve ono o čemu možda nemate koga da pitate...", poručila je Ana Korać i dodala:

"Nema glupih pitanja i nema tabu tema. Pišite mi sve što vas zanima, što vas muči ili što biste voljele da saznate, a ja cu se potruditi da vam odgovorim iskreno i otvoreno. Želim da pričamo i o onim stvarima o kojima se inače cuti. Pucajte s pitanjima odgovaram na sve! Uvijek direktno i konkretno. Bez uvijanja, bez tabu tema i bez uljepšavanja istine", navela je starleta.

Vidi opis Ana Korać pokreće sopstveni biznis: Umiješani doktori i stručnjaci, otkrila sve o novom projektu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ana_korac/prinstcreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/ana_korac Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/ana_korac/prinstcreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/anakorac Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/anakorac Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Printskrin, Instagram/ana_korac Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/ana_korac Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/anakorac Br. slika: 11 11 / 11

Ana Korać je nedavno u emisiji Amidži šou govorila kako je došla na ideju da pokrene ovaj podkast.

"Ja nikad nisam krila šta volim, uvijek sam težila da budem savršena, nisu me nikad pogađali ti komentari... Griješila jesam i ja, priznajem. Pričala sam sve što sam radila, griješila sam zbog prevelikih grudi, usana, ja sam sve to izvadila. Od sledećeg mjeseca kreće moj podkast, ugostiću najbolje doktore iz Beograda i pričaćemo o svim tabu temama, šta treba, a šta ne treba da rade mlade djevojke", otkrila je Ana.

"Ja imam mnogo iskustva što se tiče toga. Imam prijateljicu koja je ozbiljan pakao prošla zbog grudi i na suđenju je s doktorkom. Ja ranije nisam imala gdje da pogledam, da se informišem. Ja ću pomoći djevojkama i reći ću im šta treba, a šta ne treba da rade... Ne treba pretjerivati, biće zanimljivo."