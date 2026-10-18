"Džaba ti lijepa kosa kad rađaš defekte": Influenserka koja ima ćerke sa Daunovim sindromom dobija jezive uvrede

Sara Bero govorila sa čime se svakodnevno susrijeće i kako se bori sa ćerkinim bolestima.

Izvor: Instagram/berosara_official / screenshot

Influenserka Sara Bero majka je tri djevojčice, a svojom borbom je inspirisala mnoge majke koje prolaze kroz slično što i ona.

Bliznakinje Irma i Ilda nedavno su proslavile 18. rođendan, a susrele su se sa brojnim izazovima kao djevojčice koje imaju Daunov sindrom.

Sara je u više navrata i sama pričala kroz šta je prošla i sa kakvim se sve komentarima susretala.

"Ima dosta pomaka u odnosu prema djeci sa Daunovim sindromom. Ja tvrdim da iz godine u godinu zahvaljujući medijima i uticajnim osobama dolazi do dobrih rezultata u smislu prihvatanja i razumijevanja. To mnogo znači nama kao roditeljima. Promijenilo se dosta toga i u medicini i u roditeljstvu. Roditelji su počeli da tu djecu uključuju u razne aktivnosti, fizičke i psihičke i zbog toga danas ima dosta uspješnih osoba sa Daunovim sindromom širom svijeta", rekla je Bero.

"Džaba ti lijepa kosa i izgled kad rađaš defekte!"

"Čak i danas, u 21. veku imamo roditelje koji teško prihvataju svoje dijete. Ja kažem da je jako bitno da mi kao roditelji prihvatimo svoje dijete, a onda da ga prihvati i okolina. Ako mi sakrivamo svoje dijete, prvi put kad ga izvedemo negdje logično je da ga drugi neće prihvatiti. Meni smeta kad mi kažu mama heroina, kraljica, jer je ništa specijalno ne radim osim što volim svoju djecu kao i svaka druga majka", iskreno je govorila Sara i otkila da se suočila sa jezivim uvredama.

"Nažalost susrećemo se i sa negativnim komentarima. To je i dan danas prisutno u smislu komentara: "Džaba ti lijepa kosa i izgled kad rađaš defekte!" Više tu ima nerazumijevanja od osoba koje imaju djecu. Nećete vjerovati, ali ovaj komentar sam dobila od jedne majke. Od tinejdžera sam dobila pitanje: Gdje čuvaš te bulterijere?!", ispričala je Sara.

(/MONDO)