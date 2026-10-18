Harao je devedesetih, pa oženio 21 godinu mlađu pjevačicu: Ona sad tvrdi da je veća zvijezda od njega

Husa Alijević je publici poznat još iz devedesetih, kada je bio deo grupe Bit Strit, a danas podržava suprugu Andreu Došen u njenim muzičkim planovima.

Izvor: Youtube/Andrea Došen

Andrea Došen, supruga jedne od zvijezda dens scene devedesetih, Huse Alijevića, odlučila je da se posveti svojoj muzičkoj karijeri. Pjevačica je nedavno predstavila novu pjesmu "Samo moj", u kojoj dominira grčki melos.

Kako Andrea ima 31 godinu, a njen suprug je 21 godinu stariji, njihova razlika u godinama često privlači pažnju javnosti, a pevačica je nedavno govorila i o tome ko je veća zvijezda u njihovoj kući.

Na pitanje ko od njih dvoje ima status veće zvijezde, Andrea je kroz osmijeh odgovorila: "Pa ja, zna se!"

Nakon ljetnje sezone na crnogorskom primorju i u Atini, Andrea nastavlja da radi na svojoj karijeri. U tome joj, pored supruga, pomaže i Ljuba Cebalović, suprug pjevačice Elle B, sa kojom je Andrea ranije snimila obradu pjesme "Oglas".

"Srećna sam što imam taj čuveni dvojac iz devedesetih kao podršku u karijeri. Ljuba i Husa su moji ljudi sa puno iskustva na estradi", rekla je pjevačica.

Andrea Došen pesma Izvor: Youtube/Andrea Došen

Husa Alijević je publici poznat još iz devedesetih, kada je bio deo grupe Bit Strit, a danas podržava suprugu u njenim muzičkim planovima.