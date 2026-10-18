Mnoge bi bilo sramota da ovo rade u javnosti: Marija Šerifović usred restorana pokazala svoje pravo lice (Video)

Marija Šerifović već neko vrijeme uživa na Baliju, a sad je objavila video snimak na svom Instagram profilu koji je prikupio veliki broj lajkova.
Marija Šerifović trenutno boravi na Baliju, a snimak iz jednog tamošnjeg restorana izazvao je lavinu reakcija i nasmijao njene pratioce do suza.
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Međutim, egzotični specijaliteti ubrzo su joj dosadili, pa je usred restorana potražila spas u pašteti i paradajzu koje je ponijela iz domovine.
Na pitanje prijateljice šta to radi, pjevačica je kratko i kroz smijeh odgovorila:
"Ništa druže, ja jedem paštetu".
Osim toga, otvoreno je objasnila zašto više ne želi da konzumira lokalnu hranu.
"Meni je dojadio nasin goren, pisan goren, druže, znači, vidi ovako, pašteta ide i paradajz. Dovde mi je došlo svega, e tako, a vi jedite ovo, ja više ne".
Njene riječi izazvale su smijeh svih prisutnih za stolom.
"Samo sam paštetu ponijela iz Srbije", našalila se ona.