Mnoge bi bilo sramota da ovo rade u javnosti: Marija Šerifović usred restorana pokazala svoje pravo lice (Video)

Marija Šerifović već neko vrijeme uživa na Baliju, a sad je objavila video snimak na svom Instagram profilu koji je prikupio veliki broj lajkova.

Izvor: Instagram/serifovic

Marija Šerifović trenutno boravi na Baliju, a snimak iz jednog tamošnjeg restorana izazvao je lavinu reakcija i nasmijao njene pratioce do suza.

Međutim, egzotični specijaliteti ubrzo su joj dosadili, pa je usred restorana potražila spas u pašteti i paradajzu koje je ponijela iz domovine.

Na pitanje prijateljice šta to radi, pjevačica je kratko i kroz smijeh odgovorila:

"Ništa druže, ja jedem paštetu".

Pogledajte 01:00 Marija Šerifović na Baliju jede paštetu Izvor: Instagram/serifovic Izvor: Instagram/serifovic

Osim toga, otvoreno je objasnila zašto više ne želi da konzumira lokalnu hranu.

"Meni je dojadio nasin goren, pisan goren, druže, znači, vidi ovako, pašteta ide i paradajz. Dovde mi je došlo svega, e tako, a vi jedite ovo, ja više ne".

Njene riječi izazvale su smijeh svih prisutnih za stolom.

"Samo sam paštetu ponijela iz Srbije", našalila se ona.