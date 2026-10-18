Nakon što su zajedno uhvaćeni na aerodromu, Maja Ognjenović i Jovan Pantić su raskinuli.

Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89

Jovan Pantić iza sebe ima dva braka i troje djece, a nedavno se našao u žiži interesovanja zbog svoje romanse sa proslavljenom odbojkašicom Majom Ognjenović.

Kako prenose domaći mediji, njihovoj vezi je došao kraj, a on se sada prvi put oglasio nakon raskida.

Na svom Instagram profilu Jovan je objavio je niz fotografija sa svojom djecom, koju je dobio u braku sa pjevačicom Marijom Mikić, a svoje emocije ispoljio je kroz emotivnu objavu:

"Svrha života nije da imaš sve, već da znaš šta je zaista vrijedno. Da ideš Božijim putem, da svojoj djeci budeš oslonac, čak i kada te životne okolnosti spriječe da budeš uz njih onoliko koliko želiš, ali da se svakog dana trudiš da budeš sve bolji i bolji čovjek. Da tvoje srce, među svim očima ovog svijeta, izabere samo jedne. Jer na kraju, ne meri se život onim što si stekao, već onim što si voleo, sačuvao i kome si pripadao", napisao je on ističući da su deca smisao njegovog života, ali i najveća ljubav koju ima.

Vidi opis "Život se mjeri onim što si volio i kome si pripadao": Prvo oglašavanje Jokarice nakon raskida sa Majom Ognjenović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 10 10 / 10

Uhvaćeni na aerodromu, pa ubrzo okončali vezu

Podsjetimo, par je uhvaćen na aerodromu nakon što su se vratili sa zajedničkog putovanja, a samo nekoliko nedelja nakon što je vest o njihovoj romansi dospjela u javnost, uslijedio je krah:

"Maja nije tip koji voli medijsko eksponiranje. Fotografije koje su se pojavile u medijima su je baš uznemirile i riješila je da stavi tačku na tu vezu. Njoj je Jovan bio interesantan jer je bio uporan i pokazivao velike simpatije prema njoj, ali nije željela da njena veza s njim bude tema u javnosti. Ona je ozbiljna žena i nije neko ko bi mogao da prati njegov životni stil. On je gradski momak, jednostavno mu je posao takav da mora da bude stalno u kontaktu s ljudima i pojavljuje se u gradskim klubovima, što nikako nije njen životni stil. Maja je drugačija, voli svoj mir, i nije joj prijalo što se odjednom nalazi u situaciji u kojoj se njen privatni život prati i komentariše.", rekao je izvor blizak odbojkašici.