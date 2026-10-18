Melina Galić i Haris Džinović su svoju ljubavnu priču započeli 2002. godine, a kasnije su dobili i dvoje djece sina Kana i ćerku Đinu.

Izvor: YouTube/ K1 Televizija

Haris Džinović i Melina Galić zvanično su se razveli 28. marta 2024. godine, nakon više od dvadeset godina što su proveli zajedno.

U emisiji "VIP dosije", novinari su otkrili nepoznate detalje o životu legendarnog pjevača sa posebnim osvrtom na njegov brak i razvod koji je doneo turbulentan period.

Brak sa Melinom i porodični život

Melina Galić i Haris Džinović nsu svoju ljubavnu priču započeli 2002. godine, a kasnije su dobili i dvoje djece sina Kana i ćerku Đinu. Uglavnom su se trudili da svoj privatni život sačuvaju od očiju javnosti i važili za jedan od najstabilnijih parova na estradi. Međutim, izgleda da nije baš sve bilo tako bajno.

Vidi opis "Skuplje ga je koštao razvod nego brak": Tvrde da je bila njegov fan, isplivali novi detalji o odnosu Meline i Harisa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / djinadzinovic Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen/dzinovic_kann Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen/ djinadzinovic Br. slika: 7 7 / 7

"Mlada žena koja je željna popularnosti, željna medija, shvatila je da će pored jedne takve zvjezdetine sa tolikom razlikom u godinama, ona moći da ima sve te medije pod svojom palicom. Haris do tog momenta nikada nije bio medijski eksponiran, nismo mogli ništa da znamo o njemu, a nije nam ni trebalo, uživali smo u toj muzici. Melina je bila njegov fan, ona je njega obožavala, i negdje tako je došla do njega. Pratila ga je na svim koncertima, ona je ostvarila svoj san", rekao je Goran Doljančević novinar Srbija Showizz.

Razvod koji je preplavio društvene mreže i medije

Vijest o razvodu Harisa i Meline odjeknula je jako i postala centralna tema naslovnih strana, televizijskih emisija i društvenih mreža.

"Harisa Džinovića je u životu najviše koštao razvod. Ne brak sa Melinom, nego razvod", rekla je Marija Dejanović novinarka Une.

"Ja sam mnogo puta vidjela Harisa prije nego što je javnost saznala šta se dešava između njegova četiri zida i moram priznati da je djelovao drugačije i čudno se ponašao, ali niko nije ni slutio šta će se desiti", dodala je.

(Blic/MONDO)