Karijeru gradila na groblju, a sad ima posebne zahtjeve: Indira odbila i večeru sa poznatim pjevačima

Kako prenose mediji, Indira Levak imala je mnoštvo prohtjeva prilikom gostovanja u Novom Sadu.

Izvor: Instagram/indiralevak

Pjevačica Indira Levak sinoć je nastupila na koncertu devedesetih u Novom Sadu.

Kako prenose domaći mediji, još prije početka koncerta imala je posebne zahtjeve kojima je odmah jasno stavila do znanja kolegama iz Srbije, ali i koleginici iz Hrvatske, Alki Vuici, da ne želi da se druži s njima.

Tražila odvojen smještaj i odbila druženje sa kolegama

"Odmah u startu je stavila do znanja da 'nisu isti nivo', jer nije željela na zajedničku večeru sa ostalim izvođačima koju je organizovao organizator koncerta", rekao je izvor blizak organizatorima.

"Čak je tražila i poseban smještaj, odnosno hotel. Nije željela da bude u istom hotelu kao ostali izvođači. Ona je neka zvijezda", otkrio je sagovornik.

Osim toga, odbijala je i da bude u bekstejdžu sa ostalim kolegama.

Indira je, otkako je došla na novosadski Sajam, odbijala da se pridruži kolegama, zbog čega je sve do početka svog nastupa bila u kombiju kojim je došla.

(Telegraf/MONDO)