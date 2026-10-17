Glumac Zoran Cvijanović, poznat po filmovima 'Mi nismo anđeli' i 'Lepa sela lepo gore', završio je karijeru i otkrio dramatične trenutke iz svog života.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Glumac Zoran Cvijanović, kog publika najviše pamti po ulogama u filmovima "Mi nismo anđeli", "Lepa sela lepo gore" i seriji "Otvorena vrata", otišao je u penziju početkom 2024. godine, poslije skoro pet decenija rada. Poslednja uloga prije odlaska u penziju bila mu je u predstavi "Pigmalion".

Mediji su tada pisali da mu mjesečna penzija iznosi do 70.000 dinara, što je prosjek za dramske umjetnike u Srbiji, gdje se primanja kreću od 50.000 do 70.000 dinara u zavisnosti od staža i pozorišta. Ipak, malo ko zna kroz kakvu je dramu glumac prošao prije dvadesetak godina.

Vidi opis Zbog izdaje prijatelja ostao bez stana: Zoran Cvijanović prošao pakao, a vaterpolisti donirali novac za ćerku Zoran Cvijanović 25. 1. 1958. Zoran Cvijanović Zoran Cvijanović Zoran Cvijanović Zoran Cvijanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 5 5 / 5

Početkom dvehiljaditih, Cvijanović je sa dugogodišnjim prijateljem, filmskim producentom, pokrenuo posao sa reciklažom. Glumac je podizao kredite i ulagao novac, ali ga je partner prevario.

Nagovorio ga je da prepiše svoj udio u firmi pod izgovorom da uzmu još jedan kredit, koji nikada nije realizovan. Zoran je tako ostao bez firme, bez ušteđevine, a zbog duga od 70.000 eura morao je da proda i napusti stan.

Vaterpolisti pomogli njegovoj ćerki

U tom periodu njegova ćerka Milena primljena je na čuveni koledž Berkli u Americi, a samo za školarinu trebalo je skupiti 40.000 dolara.

Pogledajte Milenine fotografije:

Pošto je porodica ostala bez novca, u pomoć su pritekli srpski vaterpolisti: Filip Filipović, Duško Pijetlović, Stefan Mitrović, Živko Gocić i Milan Aleksić, koji su uplatili novac za njene studije. Milena je uspješno završila fakultet, a danas živi i radi u Los Anđelesu, gdje je zasnovala porodicu.

Milena se 2019. godine udala za Patrika Kraulija, zgodnog fitnes instruktora. Kasnije su se uselili u novi, veći stan. Čekali su prinovu, pa im je bilo potrebno i više mjesta.

Njen suprug Patrik je pratiocima na Instagramu otkrio kako je svakodnevne treninge uskladio sa brigom o bebi.

Ovako izgleda Patrik: