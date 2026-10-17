Glumac Zoran Cvijanović, poznat po filmovima 'Mi nismo anđeli' i 'Lepa sela lepo gore', završio je karijeru i otkrio dramatične trenutke iz svog života.
Glumac Zoran Cvijanović, kog publika najviše pamti po ulogama u filmovima "Mi nismo anđeli", "Lepa sela lepo gore" i seriji "Otvorena vrata", otišao je u penziju početkom 2024. godine, poslije skoro pet decenija rada. Poslednja uloga prije odlaska u penziju bila mu je u predstavi "Pigmalion".
Mediji su tada pisali da mu mjesečna penzija iznosi do 70.000 dinara, što je prosjek za dramske umjetnike u Srbiji, gdje se primanja kreću od 50.000 do 70.000 dinara u zavisnosti od staža i pozorišta. Ipak, malo ko zna kroz kakvu je dramu glumac prošao prije dvadesetak godina.
Zbog izdaje prijatelja ostao bez stana: Zoran Cvijanović prošao pakao, a vaterpolisti donirali novac za ćerku
Zoran Cvijanović
25. 1. 1958. Zoran Cvijanović
Zoran Cvijanović
Zoran Cvijanović
Zoran Cvijanović
Početkom dvehiljaditih, Cvijanović je sa dugogodišnjim prijateljem, filmskim producentom, pokrenuo posao sa reciklažom. Glumac je podizao kredite i ulagao novac, ali ga je partner prevario.
Nagovorio ga je da prepiše svoj udio u firmi pod izgovorom da uzmu još jedan kredit, koji nikada nije realizovan. Zoran je tako ostao bez firme, bez ušteđevine, a zbog duga od 70.000 eura morao je da proda i napusti stan.
Vaterpolisti pomogli njegovoj ćerki
U tom periodu njegova ćerka Milena primljena je na čuveni koledž Berkli u Americi, a samo za školarinu trebalo je skupiti 40.000 dolara.
Pogledajte Milenine fotografije:
Zbog izdaje prijatelja ostao bez stana: Zoran Cvijanović prošao pakao, a vaterpolisti donirali novac za ćerku
Pošto je porodica ostala bez novca, u pomoć su pritekli srpski vaterpolisti: Filip Filipović, Duško Pijetlović, Stefan Mitrović, Živko Gocić i Milan Aleksić, koji su uplatili novac za njene studije. Milena je uspješno završila fakultet, a danas živi i radi u Los Anđelesu, gdje je zasnovala porodicu.
Milena se 2019. godine udala za Patrika Kraulija, zgodnog fitnes instruktora. Kasnije su se uselili u novi, veći stan. Čekali su prinovu, pa im je bilo potrebno i više mjesta.
Njen suprug Patrik je pratiocima na Instagramu otkrio kako je svakodnevne treninge uskladio sa brigom o bebi.
Ovako izgleda Patrik:
Zbog izdaje prijatelja ostao bez stana: Zoran Cvijanović prošao pakao, a vaterpolisti donirali novac za ćerku