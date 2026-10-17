Ćerka poznate voditeljke progovorila o braku sa vojnim pilotom: Otvorila dušu o svemu nakon rođenja sina

Sara Mia Jokić otkriva kako je postala majka i kako je sin Leo promenio njen život, donoseći nove emocije i izazove.

Izvor: Instagram printscreen(/saramiajokic

Voditeljka Sara Mia Jokić, ćerka voditeljke Lee Kiš, u julu ove godine ostvarila se u ulozi majke kada je na svet donela sina kome su ona i njen suprug, inače vojni pilot, dali ime Leo. Dolazak naslednika doneo je u njihov dom potpunu promenu ritma i emocije koje je teško opisati rečima, a Sara Mia je otvoreno govorila o prvim mesecima roditeljstva, izazovima sa kojima se suočila, kao i o dragocenoj podršci partnera i majke.

Govoreći o emocijama koje su je preplavila nakon sinovljevog rođenja, Sara Mia Jokić naglašava da je ulogu majke nemoguće u potpunosti dočarati rečima.

"Mislim da ne postoje reči kojima može u potpunosti da se opiše taj osećaj. Majčinstvo je nešto najlepše, ali ujedno i najintenzivnije što sam do sada doživela. Od trenutka kada je Leo došao na svet, sve je dobilo neku novu dimenziju i smisao. Svaki dan donosi nešto novo, neku novu emociju, osmeh, pogled, sitnicu koja mi ulepša dan. Neverovatno je koliko jedno tako malo biće može da promeni čitav tvoj svet."

Ona dodaje da je prilagođavanje na novu svakodnevicu zahtevalo navikavanje na potpuno drugačije prioritete i brigu o bebi:

"Najveći izazov mi je definitivno bio da se naviknem na potpuno drugačiji ritam života i na činjenicu da više ništa ne zavisi samo od mene. Odjednom je tu beba koja je u potpunosti oslonjena na tebe i čije potrebe uvek dolaze na prvo mesto. Naravno, tu su i umor, neprospavane noći i sve one male brige koje svaka mama razume. Ali ono što je najlepše jeste ta ljubav koju je nemoguće uporediti sa bilo čim. Dovoljan je jedan njegov osmeh da zaboravim na sav umor."

Iako je priželjkivala majčinstvo, Sara Mia ne skriva da su je na početku pratili prirodni strahovi i brojna pitanja:

"Mislim da je potpuno prirodno da se svaka žena, koliko god bila spremna i informisana, u nekom trenutku zapita da li će sve raditi kako treba. I ja sam imala te male strahove i milion pitanja, posebno na početku. Ali vrlo brzo shvatiš koliko je majčinski instinkt snažan i koliko toga dolazi spontano."

Podrška supruga vojnog pilota

U prvim mesecima roditeljstva od neprocenjivog značaja bila joj je podrška supruga, sa kojim zajedno prolazi kroz sve promene.

"Moram da priznam da mi njegova podrška zaista mnogo znači. Mislim da je jako važno da žena u tom periodu ima partnera na kog može da se osloni. Oboje smo se našli u potpuno novim ulogama i zajedno učimo svakog dana."

Ona dodaje i da ih je sin dodatno zbližio:

"Postoje trenuci kada ih samo gledam i pomislim koliko sam zapravo srećna. Mislim da nas je Leo dodatno povezao i da smo kroz roditeljstvo upoznali neke nove, još lepše strane jedno drugog."

Izvor: Blic / MONDO