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Poznati glumac se razveo poslije 13 godina, pa oženio za 40 dana: Deceniju i po mlađa supruga donijela mu najveću sreću

Poznati glumac se razveo poslije 13 godina, pa oženio za 40 dana: Deceniju i po mlađa supruga donijela mu najveću sreću

Autor Ana Živančević
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Poznati glumac Miloš Timotijević oženio se Tijanom Simić nakon 40 dana veze, donoseći novu sreću poslije 13 godina braka sa Dunjom.

Miloš Timotijević oženio se Tijanom Simić nakon 40 dana veze Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Poznati glumac Miloš Timotijević iznenadio je javnost kada je nakon 13 godina braka stavio tačku na brak sa prvom suprugom Dunjom, inače grafičkom dizajnerkom, koja je oduvijek izbjegavala medije.

Glumac se zaljubio u 15 godina mlađu ljepoticu iz Portugala, Tijanu Simić, kojom se oženio poslije nevjerovatnih 40 dana veze.

Sve vrijeme bio uz suprugu na porađaju

Kruna njihove ljubavi je sin Jakov, a Timotijević je  otvoreno govorio o tome koliko je sam porođaj bio težak i sa kakvim se izazovima njegova nova supruga tada suočila.

"Nisam ništa slavio. Sam porođaj je bio veoma naporan. Svaka čast mojoj supruzi kako je sve to podnijela. Moram da priznam da je to bio baš jak, herojski čin što se mene tiče, kako je izgurala i izdržala zato što je trajalo 26 sati. Ja sam sve vrijeme bio sa njom i pošto se Jakov rodio jedan sat poslije ponoći, nisam ni slavio. Otišao sam kući i spavao sam. Samo se sjećam jednog velikog, punog, žutog mjeseca i osjećaja olakšanja pošto sam bio dosta zabrinut kako će sve da se završi. Sutradan mi je došlo dvoje prijatelja sa kojima sam popio, sjećam se, dvije kafe, i to je bilo to", rekao je Miloš jednom prilikom za domaće medije.

Tagovi

Miloš Timotijević razvod tijana simić ženidba

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