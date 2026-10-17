Breskvica se skinula na luksuznoj jahti: Na moru uživa s novim dečkom, vrelim bikinijem napravila potpuni haos

Pjevačica Breskvica otputovala je na more s misterioznim dečkom, a njena ljubičasta haljina i kupaći kostim privukli su veliku pažnju pratilaca.

Izvor: Instagram/printscreen/brrrreskvica

Anđela Ignjatović Breskvica otputovala je na more sa novim partnerom, a kadrovima sa luksuzne jahte privukla je veliku pažnju na mrežama. Pjevačica je opušteno uživala na palubi s pogledom na morsku pučinu i impozantni panoramski točak, a prava pometnja nastala je onog trenutka kada je skinula ljubičastu haljinu.

Pogledajte kako ona izgleda na odmoru:

U prvi plan dospio je provokativan, duboko siječeni kupaći kostim koji je savršeno istakao njenu izvajanu liniju i preplanuli ten, što je odmah izazvalo gomilu reakcija i komplimenata njenih pratilaca.

Iako pjevačica i dalje odbija da otkrije identitet misterioznog mladića i zvanično ga predstavi javnosti, jasno je stavila do znanja da je emotivno potpuno ispunjena.

Ona je prethodno objavila i kratak snimak romantične šetnje plažom na kom se vidi kako se drže za ruke, a nježnost među njima svedoči koliko uživaju u zajedničkom odmoru.

Pogledajte 00:04 Breskvica s novim dečkom Izvor: instagram/brrrreskvica Izvor: instagram/brrrreskvica

Podsjetimo, Breskvica je nedavno stavila tačku na svoju dugu emotivnu vezu s policajcem. Iako je njihov raskid privukao pažnju javnosti, nekadašnji partneri su se, prema ranijim navodima, razišli u korektnim odnosima.