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Breskvica se skinula na luksuznoj jahti: Na moru uživa s novim dečkom, vrelim bikinijem napravila potpuni haos

Breskvica se skinula na luksuznoj jahti: Na moru uživa s novim dečkom, vrelim bikinijem napravila potpuni haos

Autor Ana Živančević
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Pjevačica Breskvica otputovala je na more s misterioznim dečkom, a njena ljubičasta haljina i kupaći kostim privukli su veliku pažnju pratilaca.

Breskvica se skinula na luksuznoj jahti Izvor: Instagram/printscreen/brrrreskvica

Anđela Ignjatović Breskvica otputovala je na more sa novim partnerom, a kadrovima sa luksuzne jahte privukla je veliku pažnju na mrežama. Pjevačica je opušteno uživala na palubi s pogledom na morsku pučinu i impozantni panoramski točak, a prava pometnja nastala je onog trenutka kada je skinula ljubičastu haljinu.

Pogledajte kako ona izgleda na odmoru:

U prvi plan dospio je provokativan, duboko siječeni kupaći kostim koji je savršeno istakao njenu izvajanu liniju i preplanuli ten, što je odmah izazvalo gomilu reakcija i komplimenata njenih pratilaca.

Iako pjevačica i dalje odbija da otkrije identitet misterioznog mladića i zvanično ga predstavi javnosti, jasno je stavila do znanja da je emotivno potpuno ispunjena.

Ona je prethodno objavila i kratak snimak romantične šetnje plažom na kom se vidi kako se drže za ruke, a nježnost među njima svedoči koliko uživaju u zajedničkom odmoru.

Pogledajte

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Breskvica s novim dečkom
Izvor: instagram/brrrreskvica
Izvor: instagram/brrrreskvica

Podsjetimo, Breskvica je nedavno stavila tačku na svoju dugu emotivnu vezu s policajcem. Iako je njihov raskid privukao pažnju javnosti, nekadašnji partneri su se, prema ranijim navodima, razišli u korektnim odnosima.

Tagovi

Breskvica more dečko jahta

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