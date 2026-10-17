Imanje Tošetove bivše menadžerke kao iz horor filma: Vila usred nedođije podsjeća na jezivu osmatračnicu (Foto)

Toše Proeski je poginuo pre 19 godina u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj, a oko njegove smrti i dalje postoje različite tvrdnje i sumnje.

Izvor: Printscreen/Facebook

Toše Proeski je 16. oktobra prije tačno 19 godina tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći na auto-putu u Hrvatskoj. Imao je samo 26 godina kada je cio Balkan ostavio u suzama i neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

Najpoznatiji makedonski novinar-istraživač Zoran Božinovski imao je nešto drugačije tvrdnje i dokaze o ovoj tragediji, a ključna figura u toj misteriji jeste njegova menadžerka Ljiljana Petrović.

Zoran je prvi put poslije 16 godina od smrti pevača odlučio javno da progovori i predstavi dokaze i tvrdnje koje ima u našoj emisiji.

U razgovoru za domaće medije svojevremeno otkrio je mrežu mafije koja je vremenom stezala obruč oko legendarnog pjevača, a na čelu, kako je rekao pred našim kamerama, sa Tošetovom menadžerkom Ljiljanom Petrović i producentom Lastom Nikolovskim.

Da napomenemo, Ljiljana Petrović se prethodne godine nakon najave za specijalnu emisiju javila redakciji Kurira, iako je u potpunosti nestala iz javnog života. U neformalnom razgovoru demantovala je sve navode Zorana Božinovskog, ali zvanične izjave nije željela da daje. Takođe, nije željela da se snimi emisija o njenoj strani priče, sa sve dokazima. Kada je odgledala emisiju na Kurir televiziji, poručila nam je da će podnijeti tužbu protiv nas, ali se to nikada nije ostvarilo.

Gdje je Ljiljana danas?

Godinu dana od specijalne emisije posvećene legendarnom pjevaču, ekipa Kurira nastavila je da istražuje slučaj Liljane Petrović i njenog biznisa koji je nastavila nakon Tošetove smrti, a u pitanju su polja lavande i ostalo bilje i cvijeće, koje je i sam Božinovski spominjao.

Firma "Live natural doo" otvorena je samo godinu dana nakon Tošetove smrti, a njeni vlasnici su Ljiljana Petrović i Lasto Nikolovski, dvije osobe koje je makedonski novinar optužio da su dio mafije koja je preko pokojnog Proeskog prala novac.

Podaci o poslovanju pomenute firme javno su dostupne svima preko Agencije za privredne registre.

Imanje bivše menadžerke Tošeta Proeskog prostire se u nedogled. Gdje god da stanete sve pripada Petrovićevoj i Nikolovskom, a u okolini nema ni jedna privatna kuća. Tek prvi komšija nalazi se na nekoliko kilometara od njenog posjeda.

Njenoj vili se ne može tek tako prići, te smo bili prinuđeni da snimamo iz daleka, sa sasvim drugog brda. Kuća je sazidana na takvom uzvišenju odakle može da vidi kompletnu zemlju. Iako se na video snimku ne može vidjeti realna veličina kuće, vila je ogromna.

Ovo je polje lavande Ljiljane Petrović:

Do imanja Ljiljane je jako teško doći jer se nalazi daleko od auto puta. Nakon isključenja potrebno je proći uske puteve usred šume, te se može reći da je temlja sakrivena i zavučena od civilizacije i javnosti. Zemljani put, šuma, brda i uski prolazi su sve što prethodi njenom imanju.

Na putu do imanja Ljiljane Petrović novinari susreli su samo jednog čovjeka koji nije želio da na pomen njenog imena bilo šta komentariše, ističući da gospođu ne poznaje i da nije upućen čije je imanje u pitanju.

Izvor: Kurir / MONDO