Razvode se Šaja Labaf i Mia Got: Kraj ljubavi nakon javnih svađa i tuče na ulici, žive odvojeno već godinu dana

Glumački par Šaja Labaf i Mia Got odlučili su da stave tačku na ljubavni odnos.

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Prema sudskim dokumentima do kojih je došao magazin People, glumica je predala zahtjev sudu u okrugu Los Anđeles 6. oktobra, navodeći nepomirljive razlike kao razlog za okončanje braka.

U dokumentaciji je kao datum njihovog razdvajanja naveden 28. jul 2025. godine.

Glumica je tražila i da joj pripadneprimarno fizičko starateljstvo nad njihovom četvorogodišnjom kćerkom, kao i pravo da samostalno donosi najvažnije pravne odluke u vezi sa djetetom. Takođe je tražila da sud ne može da dosudi supružničko izdržavanje ni njoj ni glumcu.

Kako je počela veza glumačkog para?

Podsjetimo, Mia Got i Šaja Labaf upoznali su se još 2012. godine na snimanju filma "Nymphomaniac: Vol. II".

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Između njih su brzo planule emocije, a potom je uslijedila duga i više nego turbulentna veza koja je u jednom trenutku krunisana i brakom u Las Vegasu.

Međutim, brak nije bio validan, a par je potom i raskinuo nakon što su se u javnosti pojavili snimci njihovih sukoba, svađa i guranja na ulici.

Optužbe bivše

Labaf potom ulazi u vezu sa kantautorkom FKA Twigs, a ovaj odnos ništa nije bio manje skandalozan. Ona ga je 2020. optužila za zlostavljanje, a u tužbi koju je podnijela tvrdi da ju je Labaf psihički i fizički maltrerirao, kao i da ju je namjerno zarazio polno prenosivom bolešću.

Ona je objelodanila i niz užasnih situacija iz njihove veze, a između ostalog kako se jednom probudila usred noći, a on je pokušavao da je zadavi. Ispričala je i kako joj je jednom prilikom prijetio da će automobilom namjerno sletjeti sa puta ako mu ne kaže da ga voli.

Pomirenje sa Miom

Nakon njihovog raskida, Labaf se vraća Miji Got koja potom ostaje i u drugom stanju, a 2022. postaju roditelji kćerke Izabel.

Labaf je nastavio sa problematičnim ponašanjem, a vrhunac je bio 17. februara ove godine kada se glumac potukao u jednom baru.

Već narednog dana, viđen je kako pleše u ulici Burbon, dok je u ustima držao dokumentaciju povezanu sa puštanjem iz pritvora.

Nedugo zatim, oglasio se i na društvenoj mreži X, gdje je napisao: "Oslobodite me."

U junu je priznao krivicu po optužbama za lakši fizički napad koje su proistekle iz tog događaja. Sud mu je izrekao dvije godine uslovne kazne, uz obaveznu rehabilitaciju zbog zloupotrebe alkohola, obuku za razvijanje senzibiliteta i pohađanje programa za kontrolu bijesa.