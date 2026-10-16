Nakon krvarenja u mozgu i moždanog udara, Džejmi Foks je morao ponovo da uči da hoda, a lekari su mu rekli da je imao izuzetno male šanse da preživi.

Izvor: YouTube / Planet / Profimedia

Američki glumac i oskarovac Džejmi Foks ponovo je otvorio dušu o jednom od najtežih perioda svog života. Tri godine nakon što je zbog krvarenja u mozgu doživeo moždani udar, zvezda filma "Rej" otkrila je koliko je njegovo stanje bilo ozbiljno i koliko je oporavak promenio njegov pogled na život. U intervjuu za američku televiziju ABC Foks je govorio o iskustvu koje ga je umalo koštalo života, ali i o povratku na scenu nakon dugog i teškog oporavka.

Vidi opis Slavni glumac otkrio da je jedva preživeo ovu bolest: "Ponovo sam učio da hodam" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Francis Specker / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: CASTLE ROCK ENTERTAINMENT / Album / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: CENTROPOLIS ENTERTAINMENT / Album / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: JTB / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube / Planet / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Čoveče, umalo da umrem", rekao je glumac, objašnjavajući da sada ima mnogo toga da ispriča ljudima i da svoja iskustva želi da prenese kroz humor, ali bez skrivanja onoga što je zaista proživeo.

Krvarenje u mozgu dovelo do moždanog udara

Foks je zdravstvenu krizu doživeo u aprilu 2023. godine, dok je u Atlanti snimao film "Back in Action". Njegova porodica je tada javnost obavestila da je hospitalizovan zbog ozbiljne medicinske komplikacije, ali detalji njegovog stanja u početku nisu bili poznati. Glumac je tek kasnije javno ispričao šta se dogodilo. Prema njegovom svedočenju, sve je počelo jakom glavoboljom 11. aprila. Nakon što je zatražio pomoć, njegovo stanje se pogoršalo, a lekari su utvrdili da ima krvarenje u mozgu koje je dovelo do moždanog udara.

U svom komičarskom specijalu "Jamie Foxx: What Had Happened Was…", objavljenom na Netfliksu 2024. godine, otkrio je da se nije sećao približno 20 dana. Kada se probudio, bio je u invalidskim kolicima i nije mogao da hoda. Glumac je ispričao i da je njegova sestra Deidra Dikson insistirala da potraže dodatnu medicinsku pomoć jer je shvatila da nešto ozbiljno nije u redu. U bolnici su lekari utvrdili da mu je potrebna hitna operacija.

"Rekli su mi da sam čudo"

Koliko je situacija bila ozbiljna, Foks je ponovo opisao u nedavnom intervjuu. Kada je posetio medicinske sestre koje su učestvovale u njegovom lečenju, jedna od njih mu je, prema njegovom sećanju, rekla da je među izuzetno malim brojem pacijenata koji prežive takvo stanje i napuste bolnicu.

"Rekla mi je: Džejmi, ti si čudo", prisetio se glumac, navodeći da mu je objasnila da manje od tri odsto pacijenata sa stanjem kakvo je on imao uspe da izađe iz bolnice. Ovaj procenat odnosi se na ono što je Foksu, prema njegovom svedočenju, rekla medicinska sestra i ne treba da se tumači kao opštu stopu preživljavanja moždanog udara. Glumac je u istom razgovoru priznao da mu je period oporavka teško pao jer je morao da se osloni na druge ljude. Navikao je da bude osoba koja zabavlja druge, a odjednom se našao u situaciji u kojoj su mu pomoć i nega bili neophodni.

Ipak, podrška porodice, prijatelja i medicinskog osoblja pomogla mu je da prođe kroz rehabilitaciju i postepeno se vrati svakodnevnom životu.

Šta je krvarenje u mozgu i kako može da izazove moždani udar?

Krvarenje u mozgu nastaje kada krvni sud pukne i krv počne da se izliva u moždano tkivo ili prostor oko mozga. Kada je posledica krvarenja oštećenje moždanog tkiva, reč je o hemoragijskom moždanom udaru. Moždani udar može da nastane i kada krvni sud bude zapušen ugruškom, zbog čega deo mozga ne dobija dovoljno krvi i kiseonika. Iako se ova dva tipa moždanog udara razlikuju po uzroku i lečenju, oba zahtevaju hitnu medicinsku procenu. Krvarenje u mozgu može da bude povezano sa različitim uzrocima, među kojima su visok krvni pritisak, određene promene na krvnim sudovima, aneurizme i povrede glave.

Simptomi zavise od mesta i obima oštećenja, ali mogu da uključuju:

iznenadnu slabost ili utrnulost lica,

ruke ili noge, naročito na jednoj strani tela,

otežan govor ili razumevanje,

iznenadne probleme sa vidom,

gubitak ravnoteže i

jaku, naglu glavobolju.

Veoma je važno da se obrati pažnja na iznenadnu glavobolju koja je neuobičajeno jaka ili se razlikuje od ranijih glavobolja. Ona može da bude znak ozbiljnog stanja, naročito ako je praćena povraćanjem, ukočenošću vrata, poremećajem svesti ili drugim neurološkim simptomima. U slučaju sumnje na moždani udar potrebno je da odmah pozvete hitnu pomoć.

Džejmi Foks se danas vratio poslu, a u oktobru 2026. predstavio je i novi komičarski specijal "Jamie Foxx: Take Care of Yourself". U razgovoru za ABC rekao je da se oseća kreativnije nego ikada i da još ima mnogo toga što želi da uradi. Ipak, iskustvo iz 2023. godine ostavilo je dubok trag. Glumac je govorio o tome koliko mu je bilo teško da prihvati činjenicu da više ne može samostalno da obavlja stvari koje je ranije uzimao zdravo za gotovo.

(MONDO)