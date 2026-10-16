Mnogi su zaboravili da je naš proslavljeni glumac u jednom trenutku uplovio u vezu sa popularnom voditeljkom britkog jezika.

Izvor: printscreen/youtube/Razbijanje Četvrte Dimenzije/instagram/loona.lu

Žika Todorović godinama je u skladnom braku sa suprugom Anom. No, poznato je da je u mladosti bio veliki srcelomac, te da su na njegov šarm pale i neke od najvećih zavodnica Juge.

Pogledajte kako Žika danas izgleda:

Vidi opis Nakon raskida sa Žikom Todorovićem nikad se nije udala: Pao na glavnu ribu u Beogradu, a svi bili protiv veze Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

U jednom trenutku njegova veza sa voditeljkom Suzanom Zlatanović poznatijom kao Luna Lu, bila je naročito interesantna javnosti.

Emocije su planule šest mjeseci nakon prvog susreta, na Adi Bojani, kada je Luna Lu, koja je u to vrijeme bila jedna od najpopularnijih ličnosti na sceni i glavna faca na beogradskim žurkama, odlučila da stavi tačku na njegovo oklevanje i odbijanje. Dok su sedjeli u apartmanu uz piće, saopštila mu je da više ne može da čeka i da odlazi u zagrljaj drugom.

Međutim, u trenutku kada je krenula da ode, Žika Todorović je izgovorio rečenicu koja je ušla u gradske legende: "A taman sam se navikao na tvoj parfem".

Tog 31. avgusta, uz miris parfema Eden i pesmu "Something Changed" grupe Pulp, započela je njihova neobična veza. Ubrzo su započeli i zajednički život u stanu blizu Kalenić pijace u Beogradu.

Ipak, njihova romantika naišla je na otpor okruženja. Žikini prijatelji iz rokenrol miljea negodovali su jer se glumac zbog nje zainteresovao za druge muzičke pravce, dok njeno društvo nije odobravalo njegov stil odijevanja.

Izvor: printscreen/youtube/The Something Else Show

Uprkos svemu, oboje su kasnije krenuli svojim putevima - Žika je već duže od dvije decenije u stabilnom braku, dok se poznata voditeljka nakon njihovog burnog raskida nije udavala.

Pogledajte kako izgleda lijepa Ana sa kojom je u braku: