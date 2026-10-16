Pjevačica Nada Topčagić otkrila je da je već tri decenije zabranjena u Hrvatskoj, prisjetivši se teških trenutaka i događaja sa ratom pogođenog područja koji su joj trajno obilježili karijeru.

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Nada Topčagić je otvoreno govorila o okolnostima koje su prethodile zabrani i stvorile pogrešnu sliku o njoj u javnosti.

Kako je navela, zbog svega što se tada dogodilo već 30 godina ne nastupa u Hrvatskoj.

"Ja sam zabranjena 30 godina. Nadica Topčagić je zabranjena 30 godina u Hrvatskoj, u Bosni... U Hrvatskoj zbog Vukovara i želim sad da kažem. To su bila vremena kada je pao Vukovar. Ja 30 godina zbog Vukovara nisam bila u Hrvatskoj. Ispalo je da sam išla tamo i ubijala. Bila je grupa pjevača, ko je sve bio nije bitno. Išli smo autobusom nalik onom iz 'Ko to tamo peva', takav je bio", rekla je ranije Nada Topčagić.

"Došli smo u Šid. Dolazi vojska, a mi smo na sceni. Vukovar, stvarno je to bilo strašno. Mi smo otišli kada je Vukovar pao, tu noć, nije bilo struje. I dolazi čovjek iza mene, stavlja mi kapu, kokardu, i dolazi Anica Liber koja je iz Hrvatske i nose mi sliku koju je objavio CNN, jao. I tada je sve prestalo", rekla je Nada Topčagić.

Jednom prilikom Nada Topčagić se prisjetila pokojnog kolege Halida Bešlića, a potom i osvrnula na pjevanje u susjednim zemljama.

"Nisam išla ni na sahranu jako mi je žao. U Hrvatskoj i Bosni nisam bila 25 godina zbog mojih tadašnjih angažovanja. Nerazmišljajući i pod pritiskom, nisi mogao da biraš, morao si da pjevaš", priznala je Nada, koja je nedavno istakla i kako nikako ne bi išla u Hrvatsku.

"Drago mi je što naši tamo danas pune arene, ali ja ne bih otišla, pa makar nemala hleba da jedem. Mislim da ni tada ne bih otišla".

Vidi opis "Otišli smo tu noć kad je Vukovar pao": Nada Topčagić 30 godina zabranjena u Hrvatskoj, stavili joj kokardu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Kurir, MONDO)