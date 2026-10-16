"Mladoženja se skinuo u gaće i mahao pištoljem": Pjevači o uznemirujućoj sceni sa svadbe, oružje završilo u džepu

Članovi popularnog Dijamant benda se prisjetili šok scene na privatnom veselju na kojem su zabavljali goste.

Izvor: Youtube/Dijamanti Bend

Povodom učešća na festivalu Sabor narodne muzike i proslave decenije karijere, članovi popularnog srpskog benda su otkrili detalje rada na terenu, ali i neprijatnim situacijama sa privatnih veselja koje i dalje pamte.

"Naravno da nam znači, prije svega smo počastvovani učešćem. Nije mala stvar učestvovati na ovakvom festivalu, a sve se to dešava baš na desetogodišnjicu naše karijere. To nam dođe zvanično kao šlag na tortu, a ako bi pjesma osvojila i neku nagradu, to bi bila prava stvar", poručuju članovi benda.

"Generalno nam je najbitnije da smo na terenu i da radimo dobro, publika to voli i traži. Trudimo se da budemo prisutni i na sceni kada imamo nešto novo da promovišemo, a u međuvremenu radimo na novim projektima", objašnjavaju muzičari.

S obzirom na to da najviše nastupaju na privatnim proslavama i svadbama, doživjeli su razne anegdote, ali jednu izdvajaju kao najneprijatniju u dosadašnjoj karijeri.

"Dosta radimo privatna veselja i svadbe, svašta se dešavalo. Bilo je situacija da se mladoženja skine skroz u gaće pred gostima, bez košulje, drži pištolj i mlati njime okolo. Mlada je na kraju prekinula čitavu stvar i svi su otišli kući. To je za sve ove godine najneprijatnija scena koju smo doživjeli", prisjetili su se.

Pevač benda dodaje da su svi bili u potpunom šoku, dok je istovremeno bakšiš bio izuzetno visok:

"Interesantna stvar je da je para bilo iznenađujuće mnogo iznad prosjeka, davale su se najkrupnije novčanice u eurima. Čudili smo se šta se dešava – s jedne strane gledaš scene gdje neko plače i mlati pištoljem za koji ne znaš da li je napunjen, a s druge strane dobijaš takav bakšiš", iskren je pjevač.

Nesvakidašnja drama završila se neočekivanim obrtom:

"Na kraju je pištolj završio kod mene u džepu! Mladoženja pita gdje je pištolj, a on kod mene. U takvim situacijama moraš imati čelične živce, pretvaraš se da je sve u redu i nastavljaš da radiš svoj posao".

(Blic,MONDO)