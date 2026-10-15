"Rasprodaću sve nekretnine!": Nada Topčagić ima dve kuće i tri stana, a sad joj pala klapna, sve daje na doboš

Nada Topčagić je otvoreno govorila o tome koliko joj je sve teže da postigne da obiđe i održava svaku nekretninu.

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Pjevačica Nada Topčagić poseduje više nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori. Međutim, održavanje brojne imovine postalo joj je veliko opterećenje zbog čega je počela da razmišlja o prodaji dijela imovine.

Iako od izdavanja stanova ostvaruje prihode, mjesečni računi, popravke i ulaganja zadaju joj sve više glavobolja.

Kako Nada sa suprugom Zlatkom godinama ulaže u nekretnine, tako posjeduje tri stana u Beogradu, kuću na Tari i nekretninu na crnogorskom primorju. Međutim, kako je objasnila, imati više objekata ne znači samo ostvarivati zaradu od izdavanja, već i svakodnevno voditi računa o njihovom održavanju.

Prema navodima koji su objavljeni, pjevačici je za osnovne mesečne račune i dažbine potrebno najmanje 1.000 eura, dok dodatne troškove predstavljaju neplanirane popravke, renoviranja i radovi.

"Ne mogu više da plaćam račune i rintam"

Nada Topčagić je otvoreno govorila o tome koliko joj je sve teže da postigne da obiđe i održava svaku nekretninu. Iako je svjesna da su ona i suprug imali mogućnost da sebi priušte imovinu, priznaje da joj je nekada jednostavniji život donosio mnogo više mira.

"Nekada mi je bila mirna glava. Niti sam imala troškova, niti sam razmišljala o plaćanjima. Imala sam svoj stančić i bila sam najsrećnija. Ništa mi nije falilo. Ovako čitav život nešto kupuješ, pa kad kupiš moraš da središ, pa kad središ moraš da održavaš, a održavanje košta. Taman riješiš jedan problem, onda moraš drugi i tako sve u krug. Čovjek ne može više da se naplaća svega toga. Naravno, hvala Bogu da smo Zlatko i ja mogli sve to da kupimo i priuštimo, taman posla da kukam, ali čovječe ne mogu postići sve da obiđem i namirim. Rasprodaću sve nekretnine, ne mogu više da plaćam račune i rintam. Pa, majke mi. Neću više da me boli glava", izjavila je pjevačica.

Kuća na Tari njeno je parče raja

Jedno od mjesta na kojima je pjevačica pronašla mir jeste njena kuća na Tari. Tamo se posvećuje domaćinstvu, priprema zimnicu i uživa u prirodi, daleko od gradske buke.

Nada je ranije govorila i o stanu na Kosančićevom vijencu, iz kojeg se povukla jer joj više nije prijala gradska vreva. Ipak, nema namjeru da ga proda, već planira da ga ostavi sinu Mikici i snahi, a trenutno ga priprema za izdavanje.

"Taj stan ćemo ostaviti sinu i snaji. Trenutno ga pripremamo za izdavanje. Tamo sve gajim i pečem domaću rakiju. Najviše mi prija mir koji imam, a redovno mi dolaze kolege pjevači. To je moj parče raja i ne dam da mi niko dira", poručila je Nada.

(Alo/MONDO)