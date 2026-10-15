Producenti nisu vidjeli izlaz, a onda je predložen Ešton Kučer.

Izvor: Youtube printscreen/Two and a Half Men

Holivudski glumac Hju Grant bio je prvi izbor producenata za nastavak jedne od najpopularnijih humorističkih serija "Dva i po muškarca", nakon što je Čarli Šin napustio projekat 2011. godine.

Britanskom glumcu ponuđen je nevjerovatan honorar od čak 750.000 dolara po epizodi, uz radnu nedjelju od samo četiri dana. Ipak, iako je u početku pristao na ponudu, u posljednjem trenutku se povukao i ostavio producente u ozbiljnom problemu.

Ovu do tada manje poznatu priču iz Holivuda otkrio je Čak Lori, tvorac serije, koji je u memoarima "Sitcom" opisao kako su tekli pregovori i zbog čega je na kraju angažovan Ešton Kučer.

Nakon odlaska Čarlija Šina, čiji su sukobi sa producentima i problemi sa zavisnošću obilježili posljednji period njegovog rada na seriji, ekipa je morala da pronađe glumca koji bi mogao da preuzme glavnu ulogu i sačuva popularnost sitkoma.

Izbor je pao na Hjua Granta. Njegov prepoznatljivi šarm, britanski humor i glumački stil djelovali su kao dobitna kombinacija za novi početak serije.

"Održali smo nekoliko sastanaka sa Hjuom Grantom. Moj saradnik Li Aronson i ja napisali smo nekoliko scena kako bismo mu pokazali kakav smo lik zamislili. Bio je to lik kao stvoren za Hjua Granta", ispričao je Lori za "E! News".

Vidi opis Glumac odbio 750.000 po epizodi: Trebalo je da zamijeni Čarlija Šina u hit seriji Dva i po muškarca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/TwoandaHalfMen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/pritnscreen/Warner Bros. TV Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/ Warner Bros. TV/printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/screenshot/qberazer Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/ TV Land/printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Laughing Hard Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/ Warner Channel Latam Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/screenshot/Laughing Hard Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 10 10 / 10

Produkcijske kuće CBS i Warner Bros. bile su spremne da izdvoje ogroman novac kako bi osigurale njegov dolazak. Ponuda je iznosila čak 750.000 dolara po epizodi, a glumac bi na snimanju provodio svega četiri dana nedjeljno.

Prema Lorijevim riječima, Grant je u početku prihvatio ponudu, ali se pred samo potpisivanje ugovora predomislio.

"Kada je došlo vrijeme da potpiše ugovor i počne da radi, povukao se. Jednostavno je odustao", otkrio je Lori.

Situacija je postala još neprijatnija kada je glumac prestao da se javlja producentima. Umjesto direktnog objašnjenja, stigla im je poruka preko njegovog predstavnika.

"Nakon toga se više nije javljao. Samo nas je nazvao njegov agent ili menadžer i poručio: 'Gospodin Grant to ne želi da radi'", prisjetio se tvorac serije.

Producenti nisu vidjeli izlaz

Grantovo odustajanje u posljednjem trenutku ozbiljno je uzdrmalo planove ekipe. Čak Lori nije znao kako da nastavi projekat i strahovao je da bi serija mogla da ostane bez rješenja nakon odlaska svog glavnog glumca.

Ipak, tadašnji predsjednik CBS-a Les Munves imao je drugačiju ideju. Predložio je Eštona Kučera, koji je trebalo da unese novu energiju u popularni sitkom.

Lori u početku nije bio oduševljen tim prijedlogom. Smatrao je da je Kučer premlad da bi se uklopio uz Džona Krajera, koji je već bio dio originalne glumačke postave.

"Rekao sam mu da je Kučer premlad za tu ulogu uz Džona Krajera", prisjetio se Lori.

Munves, međutim, nije odustajao od svoje ideje.

"Munves mi je samo odgovorio: 'Nađi se s njim.' A njemu se nisam želio suprotstavljati."

Sastanak sa Kučerom pokazao se kao prekretnica. Nakon razgovora, Lori je promijenio mišljenje i shvatio da bi glumac mogao da bude pravi izbor za nastavak serije, iako se u početku nije uklapao u njegovu zamisao.

Ešton Kučer pridružio se ekipi 2011. godine, kada je u seriji zaigrao Voldena Šmita, bogatog preduzetnika koji kupuje kuću Čarlija Harpera u Malibuu. Njegov lik unio je novu dinamiku u priču, a Kučer je ostao dio glumačke ekipe sve do završetka serije 2015. godine.

Iako su mnogi gledaoci sumnjali da će "Dva i po muškarca" moći da nastavi uspješan život bez Čarlija Šina, Kučer je vremenom izgradio sopstveni lik i pomogao da se popularni sitkom održi još četiri sezone.

Čak Lori je kasnije govorio o saradnji sa glumcem u veoma pozitivnom tonu, posebno imajući u vidu turbulentne okolnosti koje su prethodile njegovom dolasku.

"Bio je oštrouman, zabavan i jednostavno divan čovjek", rekao je.

Za razliku od perioda obilježenog sukobima i neizvjesnošću, saradnja sa Kučerom protekla je, prema Lorijevim riječima, bez većih problema.

"Na kraju smo sa Eštonom radili četiri godine i bilo nam je sjajno. Nije bilo nikakvih drama ni kriza. Svake nedjelje smo snimali duhovitu seriju. Bio je to pravi blagoslov", zaključio je Lori.

(Mondo.rs)