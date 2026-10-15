Voditelj Žika Jakšić prije sedam godina odlučio je da se upusti u pravu ekstremnu avanturu i skoči padobranom sa visine od čak 3.000 metara, a detalji ovog poduhvata i danas privlače pažnju.
Voditelj Žika Jakšić prije sedam godina odlučio je da se upusti u pravu ekstremnu avanturu i skoči padobranom sa visine od čak 3.000 metara, a detalji ovog poduhvata i danas privlače pažnju.
"40 sekundi slobodnog pada"
Ovaj adrenalinski izazov podrazumijevao je 40 sekundi slobodnog pada, nakon čega je uslijedilo još šest minuta leta padobranom, a čitav događaj zabilježen je kamerama – od samih priprema pa sve do trenutka skoka.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Sedam godina kasnije, voditelj se sa osmjehom prisjetio ovog iskustva, prokomentarisao sopstvenu hrabrost i otkrio detalj koji je iznenadio mnoge. Kako je kroz smijeh ispričao, u tom periodu je pio, a prethodne večeri je malo više popio.
"Kako sam bio hrabar"
"Kako sam bio hrabar. Usudio sam se i mogu da vam kažem, to je bilo u periodu kada sam pio. Prethodnu noć sam malo više cugnuo i nisam znao šta mi se dešava", rekao je Žika kroz smijeh.
Inače, malo ko zna da je Žika Jakšić tokom služenja vojnog roka završio iza rešetaka i to zbog nesvakidašnjeg razloga.
Žika Jakšić skočio iz aviona sa 3000 metara: "Prethodnu noć sam malo cugnuo, nisam znao šta se dešava" (Video)
(Grandonline / MONDO)
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