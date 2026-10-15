Žika Jakšić skočio iz aviona sa 3000 metara: "Prethodnu noć sam malo cugnuo, nisam znao šta se dešava" (Video)

Voditelj Žika Jakšić prije sedam godina odlučio je da se upusti u pravu ekstremnu avanturu i skoči padobranom sa visine od čak 3.000 metara, a detalji ovog poduhvata i danas privlače pažnju.

Izvor: Youtube printscreen / Nikad nije kasno

Voditelj Žika Jakšić prije sedam godina odlučio je da se upusti u pravu ekstremnu avanturu i skoči padobranom sa visine od čak 3.000 metara, a detalji ovog poduhvata i danas privlače pažnju.

"40 sekundi slobodnog pada"

Ovaj adrenalinski izazov podrazumijevao je 40 sekundi slobodnog pada, nakon čega je uslijedilo još šest minuta leta padobranom, a čitav događaj zabilježen je kamerama – od samih priprema pa sve do trenutka skoka.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Žika Jakšić skok iz aviona Izvor: Youtube / Nikad nije kasno

Sedam godina kasnije, voditelj se sa osmjehom prisjetio ovog iskustva, prokomentarisao sopstvenu hrabrost i otkrio detalj koji je iznenadio mnoge. Kako je kroz smijeh ispričao, u tom periodu je pio, a prethodne večeri je malo više popio.

"Kako sam bio hrabar"

"Kako sam bio hrabar. Usudio sam se i mogu da vam kažem, to je bilo u periodu kada sam pio. Prethodnu noć sam malo više cugnuo i nisam znao šta mi se dešava", rekao je Žika kroz smijeh.

Inače, malo ko zna da je Žika Jakšić tokom služenja vojnog roka završio iza rešetaka i to zbog nesvakidašnjeg razloga.

(Grandonline / MONDO)

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