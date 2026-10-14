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Italijan otkinuo na Lepu Brenu: Mreže se usijale, morate da čujete sa kojim žarom pjeva njen veliki hit (Video)

Italijan otkinuo na Lepu Brenu: Mreže se usijale, morate da čujete sa kojim žarom pjeva njen veliki hit (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Snimak se brzo proširio internetom, a komentari i lajkovi počeli su da se nižu.

Italijan otkinuo na Lepu Brenu: Mreže se usijale, morate da čujete sa kojim žarom pjeva njen veliki Izvor: TikTok/CECCO

Pjesme Lepe Brene decenijama se slušaju širom regiona.

Ovog puta pažnju korisnika društvenih mreža privukao je jedan Italijan koji je na TikToku zapjevao njen veliki hit "Luda za tobom" i svojim izvođenjem osvojio brojne simpatije.

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Italijan peva pesmu Lepe Brene
Izvor: TikTok/CECCO
Izvor: TikTok/CECCO

Italijan se toliko uživio u pjesmu da je djelovalo kao da ga je tekst pogodio pravo u srce, pa je počeo i da lupa po kolima.

Snimak se brzo proširio internetom, a komentari i lajkovi počeli su da se nižu, a mnogi su oduševljeni načinom na koji je otpjevao pjesmu.

"Brat je 1% Italijan i 99% Balkan", "Ma ti si naš", "Bravo za emociju", "Tako brate, samo jako", bili su samo neki od komentara.

(Mondo.rs)

Tagovi

Lepa Brena Italijan Tik Tok

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