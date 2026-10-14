Italijan otkinuo na Lepu Brenu: Mreže se usijale, morate da čujete sa kojim žarom pjeva njen veliki hit (Video)

Snimak se brzo proširio internetom, a komentari i lajkovi počeli su da se nižu.
Pjesme Lepe Brene decenijama se slušaju širom regiona.
Ovog puta pažnju korisnika društvenih mreža privukao je jedan Italijan koji je na TikToku zapjevao njen veliki hit "Luda za tobom" i svojim izvođenjem osvojio brojne simpatije.
Italijan se toliko uživio u pjesmu da je djelovalo kao da ga je tekst pogodio pravo u srce, pa je počeo i da lupa po kolima.
Snimak se brzo proširio internetom, a komentari i lajkovi počeli su da se nižu, a mnogi su oduševljeni načinom na koji je otpjevao pjesmu.
"Brat je 1% Italijan i 99% Balkan", "Ma ti si naš", "Bravo za emociju", "Tako brate, samo jako", bili su samo neki od komentara.
(Mondo.rs)