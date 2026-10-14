Nenad Jovanović Blizanac napisao pjesmu zbog izjave Ace Lukasa: Urnebesna anegdota ga natjerala da je pretoči u rime

Nenad Jovanović Blizanac se pojavio na jednom događaju gdje se prisjetio situacije sa kolegom.

Izvor: MONDO

Nenad Jovanović Blizanac došao je da podrži kolegu Mirzu Malkoča koji je okupio domaću estradu zbog promocije nove pjesme. Pojavio se sa sinom, koji je inače profesionalni fudbaler, sa kojim kada je kod kuće voli i da izađe.

"Pa kad je tu volim da izađem sa njim, ne živi u Beogradu, on je profesionalni fudbaler. Rijetko, ali kad je tu onda izađemo. Ali eto, večeras je tu, pa smo iskoristili priliku malo da dođemo na ovu promociju.", rekao je Nenad Jovanović, koji je potom otkrio da je inspirisan izjavom Ace Lukasa napisao pjesmu "Primer kako ne treba".

"Na jednoj svirci se obratio meni i bratu i rekao: 'Klinci, od mene možete mnogo da naučite. Gledajte samo šta ja radim i radite kontra od toga.' To je malo onako, šaljivo, ali napisao sam jednu pjesmu koja se zove "Primer kako ne treba", baš na osnovu te priče", ispričao je pjevač.