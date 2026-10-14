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Tijelo Slađane Tesle poslato na obdukciju: Novi detalji smrti poznate manekenke

Tijelo Slađane Tesle poslato na obdukciju: Novi detalji smrti poznate manekenke

Autor Marina Cvetković
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Nakon što su komšije primijetile da je danima ne viđaju, uslijedilo je otkriće koje je potreslo stanare zgrade na Novom Beogradu. Nadležni sada utvrđuju okolnosti njene smrti.

Tijelo Slađane Tesle poslato na obdukciju: Novi detalji smrti poznate manekenke Izvor: Facebook printscreen

Nekadašnja poznata manekenka Slađana Tesla (53) pronađena je mrtva u svom stanu na Novom Beogradu, a pojavili su se novi detalji o okolnostima pod kojima je njeno tijelo otkriveno.

Prema nezvaničnim informacijama, po nalogu dežurnog tužioca tijelo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gdje bi obdukcija trebalo da pruži odgovore o uzroku smrti nekadašnje zvijezde domaće modne scene.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

Kako prenose domaći mediji, tijelo Slađane Tesle pronađeno je 11. oktobra, oko 23.30 časova. Ona je, prema dosadašnjim saznanjima, živjela sama, a pažnju komšija privuklo je to što je nekoliko dana nisu viđali u zgradi. Zabrinutost je dodatno porasla kada je iz njenog stana počeo da dopire neprijatan miris, zbog čega su stanari odlučili da potraže pomoć.

Komšije obavijestile upravnika zgrade, reagovala policija

Stanari su o svojim sumnjama najprije obavijestili upravnika zgrade, koji je potom kontaktirao policiju. Po dolasku na adresu, nadležne službe ušle su u stan, gdje su zatekle beživotno tijelo bivše manekenke.

Policijski službenici obavili su uviđaj, a o slučaju je obaviješteno i nadležno tužilaštvo. Nakon toga je, prema nezvaničnim informacijama, izdat nalog da se telo preveze na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Još njenih slika pogledajte u galeriji:

(Kurir / MONDO)   

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Slađana Tesla manekenka

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