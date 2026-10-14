Nekadašnji članovi grupe Ekatarina Velika prvi put zajedno na bini 2. decembra 2026. godine u mts Dvorani. Nezaboravan koncert posvećen sećanju na EKV.

Izvor: MONDO

Iako su Raka, Žika, Marko, Ćima i Firči kao članovi benda Ekatarina Velika odsvirali više od 700 koncerata širom Jugoslavije od 1984. do 1994. godine – nikada nisu svirali svi zajedno.

Sada svi oni pod okriljem grupe Krug poručuju: "Mi to možemo zajedno" 2. decembra 2026. u mts Dvorani. Veliki koncert posvećen sećanju na EKV, grupu koja je ostavila neizbrisiv trag na prostorima nekadašnje Jugoslavije, prvi put će okupiti sve članove Ekatarine Velike na jednoj sceni u jednom neponovljivom trenutku.

Ekipa MONDA prisustvovala je konferenciji povodom ovog događaja, pogledajte članove benda:

Pogledajte 00:17 Nekadašnji članovi EKVa prvi put na okupu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Članovi EKV-a okupljeni oko grupe KRUG će zajedno sa brojnim prijateljima oživeti muziku i stihove Ekatarine Velike kroz posebno audio-vizuelno putovanje koje će slaviti umetnost, zajedništvo i bezvremenske pesme čija vrednost s godinama neprekidno raste, što je jedinstven fenomen.

Na konertu sviraju: zvanični EKV tribute bend KRUG (Marko Milivojević i Dragiša Uskoković Ćima uz Nemanju Dašića i Dejana Tomovića Tomketa), Ivan Fece Firči, Ivan Ranković Raka, Srđan Žika Todorović i prijatelji.

Prisetimo se frontmena EKV-a Milana Mladenovića:

Vidi opis Nekadašnji članovi kultne grupe EKV prvi put na okupu: Žika Todorović ponovo za bubnjevima, a tu je i Firči (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Bojan Jevtic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: yt Zadužbina Milana Mladenovića Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: yt Zadužbina Milana Mladenovića Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YT Ekatarina Velika Official Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YT Ekatarina Velika Official Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Ekatarina Velika Official Br. slika: 6 6 / 6 AD

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